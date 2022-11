Kyrie Irving suspendue pour “non désaveu de l’antisémitisme”

NEW YORK –

Les Brooklyn Nets ont suspendu Kyrie Irving pour au moins cinq matchs sans solde jeudi, consternés par son échec répété à “dire sans équivoque qu’il n’a aucune croyance antisémite”.

Quelques heures après qu’Irving ait refusé de présenter les excuses demandées par le commissaire de la NBA, Adam Silver, pour avoir publié un lien vers une œuvre antisémite sur son fil Twitter, les Nets ont déclaré qu’Irving était “actuellement inapte à être associé aux Brooklyn Nets”.

“Nous avons été consternés aujourd’hui, lorsqu’on nous a donné l’occasion lors d’une séance médiatique, que Kyrie ait refusé de dire sans équivoque qu’il n’avait aucune croyance antisémite, ni de reconnaître des éléments haineux spécifiques dans le film. Ce n’était pas la première fois qu’il avait l’occasion – mais n’a pas réussi – de clarifier », ont déclaré les Nets dans un communiqué.

« Un tel échec à désavouer l’antisémitisme lorsqu’on en a clairement l’occasion est profondément troublant, va à l’encontre des valeurs de notre organisation et constitue une conduite préjudiciable à l’équipe. En conséquence, nous sommes d’avis qu’il est actuellement inapte à être associé aux Brooklyn Nets.

Irving s’est finalement excusé plus tard dans une publication Instagram pour ne pas avoir expliqué les croyances spécifiques avec lesquelles il était d’accord et en désaccord lorsqu’il a publié le documentaire.

« À toutes les familles et communautés juives qui sont blessées et affectées par mon message, je suis profondément désolé de vous avoir causé de la peine et je m’excuse », a écrit Irving. “J’ai d’abord réagi par émotion d’avoir été injustement étiqueté antisémite, au lieu de me concentrer sur le processus de guérison de mes frères et sœurs juifs qui ont été blessés par les propos haineux tenus dans le documentaire.”

Sa réticence à le faire plus tôt jeudi est survenue quelques heures avant que le FBI ne déclare avoir reçu des informations crédibles sur une menace « large » contre les synagogues du New Jersey, l’État d’origine d’Irving.

Les Nets ont déclaré avoir fait plusieurs tentatives ces derniers jours pour aider Irving à comprendre le mal et le danger de ses paroles et de ses actions, mais il était clair lors de l’interview du meneur après l’entraînement jeudi que peu de choses avaient changé.

Irving disait seulement qu’il ne voulait pas de mal. Il a dit que certaines choses dans “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America” ​​étaient fausses, mais il n’a pas dit qu’il n’aurait pas dû poster un lien vers cela.

“Je ne suis pas celui qui a fait le documentaire”, a déclaré Irving.

On lui a ensuite demandé s’il avait des convictions antisémites, et il n’a pas dit non.

“Je ne peux pas être antisémite si je sais d’où je viens”, a déclaré Irving.

Le PDG de l’Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, a réagi à une vidéo de la réponse d’Irving à cette question sur Twitter en écrivant : « La réponse à la question « Avez-vous des convictions antisémites » est toujours « NON » sans équivoque.

“Nous avons pris @KyrieIrving au mot quand il a dit qu’il prenait ses responsabilités, mais aujourd’hui, il n’a pas tenu sa promesse”, a ajouté Greenblatt. “Kyrie a clairement beaucoup de travail à faire.”

Un jour plus tôt, Irving et les Nets avaient annoncé, en collaboration avec l’ADL, que chacun ferait un don de 500 000 $ US à des causes anti-haine. Greenblatt a tweeté jeudi soir que son organisation ne pouvait pas en toute bonne conscience accepter le don d’Irving.

Silver a estimé qu’Irving devait aller plus loin, de toute façon.

“Bien que nous apprécions le fait qu’il ait accepté de travailler avec les Brooklyn Nets et l’Anti-Defamation League pour lutter contre l’antisémitisme et d’autres formes de discrimination, je suis déçu qu’il n’ait pas présenté d’excuses sans réserve et plus spécifiquement dénoncé le contenu ignoble et préjudiciable. contenus dans le film qu’il a choisi de faire connaître », a déclaré le commissaire.

Silver a ajouté qu’il rencontrera Irving en personne la semaine prochaine.

C’est la deuxième saison consécutive que les Nets ont renvoyé Irving de l’équipe. L’année dernière, c’est lorsqu’il a refusé de se faire vacciner contre le COVID-19, ce qui l’a rendu inéligible pour jouer à domicile. Ils ne voulaient pas qu’il soit un joueur à temps partiel, mais l’ont finalement ramené pour jouer à des matchs sur la route en décembre.

Irving a publié le lien supprimé depuis la fin de la semaine dernière, puis a défendu avec défi son droit de le faire après la défaite à domicile des Nets contre l’Indiana samedi. L’équipe ne lui a pas parlé aux journalistes après leurs deux matchs cette semaine, dans l’espoir d’éviter de contrarier davantage les fans, mais le temps passé n’a pas changé la position d’Irving.

Il est rapidement devenu défensif jeudi, demandant aux journalistes pourquoi ils ne posaient pas de questions sur l’histoire des Noirs en Amérique, affirmant que 300 millions de ses ancêtres sont enterrés dans le pays.

“Où étiez-vous les gars en train de poser ces mêmes questions quand j’étais enfant en apprenant les événements traumatisants de mon histoire familiale et de quoi je suis fier de venir et fier d’être ici”, a déclaré Irving, “et pourquoi quand je me répète que Je ne vais pas me retirer, cela n’a rien à voir avec le rejet d’une autre race ou d’un groupe de personnes.

“Je suis juste fier de mon héritage et de ce que nous avons vécu et du fait que cela m’a épinglé contre la communauté juive et je suis ici pour répondre aux questions de savoir si je suis désolé ou non pour quelque chose que j’ai fait” t créer et c’était quelque chose que je partageais, et je dis à tout le monde que je prends la responsabilité, que c’est là que je suis assis.

Irving a également été interrogé spécifiquement sur ses croyances concernant l’Holocauste.

“Ces mensonges sont malheureux”, a déclaré Irving, faisant référence au contenu du film. « Et ce n’est pas que je ne crois pas à l’Holocauste. Je n’ai jamais dit cela. Je ne l’ai jamais, jamais dit. Ce n’est pas sorti de ma bouche. Je ne l’ai jamais tweeté. Je n’ai jamais rien aimé de tel. Ainsi, l’Holocauste en soi est un événement qui signifie quelque chose pour un grand groupe de personnes qui ont subi quelque chose qui aurait pu être évité.

Les Nets ont déclaré que la suspension d’Irving durerait “jusqu’à ce qu’il satisfasse à une série de mesures correctives objectives qui traitent de l’impact néfaste de sa conduite”.

L’équipe a refusé de lui accorder une prolongation de contrat cet été après qu’il ait été indisponible pendant une grande partie de la saison dernière. Irving a opté pour la dernière saison de son contrat, ce qui lui permet d’être dans la dernière saison avec l’équipe.

Les Nets ont pris un départ 2-6, ce qui a coûté son travail à l’entraîneur Steve Nash mardi.

___



L’écrivain de basket-ball AP Tim Reynolds et l’écrivain indépendant Dick Scanlon à Orlando, en Floride, ont contribué à ce rapport.