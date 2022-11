Kyrie Irving suspendue après avoir omis de s’excuser pour antisémitisme

À un certain point, ça suffit et la nuit dernière, les Brooklyn Nets ont atteint ce point.

Kyrie Irving a été suspendu hier après l’incendie de sa benne à ordures lors d’une conférence de presse où il a refusé de dire simplement : « Je n’ai aucune opinion antisémite envers le peuple juif. Je suis désolé d’avoir fait la promotion d’un film antisémite. C’était aussi simple que ça. En termes de basket-ball, c’était un lay-up. Kyrie a tiré un ballon aérien.

Lorsqu’on lui a demandé directement s’il avait des opinions antisémites par un journaliste, Kyrie a répondu : “Je ne peux pas être antisémite si je sais d’où je viens.” Ce qui, ok, très bien, vous croyez que vous êtes un Israélite noir. Mais le film Hébreux aux nègres : réveillez l’Amérique noire promeut la négation de l’Holocauste et « l’ordre mondial juif » et cela semble être le cœur de l’offense envers la communauté juive.

Voici la déclaration que les Nets ont publiée en annonçant la suspension de Kyrie.

Il va de soi que Kyrie a alors réalisé à quel point c’était grave et s’est adressé à Instagram pour présenter les excuses qu’il aurait pu sortir de la porte pour éviter toute sottise.

Nous sommes à peu près sûrs qu’il faudra encore plus de cinq matchs avant que M. “Libre Penseur” ne revienne sur le terrain de basket avec ses coéquipiers. Plus précisément, Kevin Durant qu’Irving a laissé au sec pour la deuxième saison consécutive.

Nous sommes également sûrs que ce n’est pas la fin du drame des Nets alors qu’ils se préparent à présenter le tricheur flagrant Ime Udoka comme nouvel entraîneur-chef après avoir renvoyé Steve Nash.