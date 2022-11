Kyrie Irving rejoint les Nets après une interdiction de 8 matchs et s’excuse pour le mal que ses actions ont causé

Kyrie Irving est revenu sur les Brooklyn Nets dimanche et a présenté ses excuses à quiconque s’est senti menacé ou blessé lorsqu’il a publié un lien vers un documentaire contenant du matériel antisémite.

Irving a été suspendu par l’équipe le 3 novembre, quelques heures après avoir refusé de dire qu’il n’avait aucune conviction antisémite lors d’une rencontre avec des journalistes au centre d’entraînement des Nets.

De retour au bâtiment pour la fusillade matinale de l’équipe, Irving a déclaré qu’il aurait dû gérer cette interview différemment.

“Je ne défends rien qui se rapproche du discours de haine ou de l’antisémitisme ou de tout ce qui va à l’encontre de la race humaine”, a déclaré Irving. “J’ai l’impression que nous devrions tous avoir l’occasion de parler pour nous-mêmes lorsque des choses sont supposées à notre sujet et je pense qu’il était nécessaire que je me tienne ici et assume la responsabilité de mes actions, car il y avait un moyen que j’aurais dû gérer tout cela et alors que je regarde en arrière et réfléchis quand j’ai eu l’occasion d’exprimer mes profonds regrets à quiconque s’est senti menacé ou blessé par ce que j’ai publié, ce n’était pas du tout mon intention.”

Irving a raté huit matchs pendant la suspension, ce qui, selon les Nets, durerait au moins cinq matchs.

J’étais légitimement sur la défensive. … Comment peut-on traiter quelqu’un d’antisémite si on ne le connaît pas ? — Joueur des filets Kyrie Irving

L’équipe a déclaré qu’il était disponible pour jouer dans son match à domicile dimanche soir contre Memphis.

Irving a déclaré qu’il cherchait initialement plus d’informations sur son héritage lorsqu’il a publié le lien vers Hébreux aux nègres : réveillez l’Amérique noire sur sa page Twitter. Lorsqu’on l’a interrogé pour la première fois à ce sujet, il a défié son droit de publier du matériel qui l’intéressait. Puis, il a refusé de s’excuser ou de clarifier ses convictions religieuses lors d’un autre entretien quelques jours plus tard, ce qui a entraîné sa suspension.

“J’étais à juste titre sur la défensive qu’il y avait une supposition que je pouvais être antisémite, ou que je voulais publier un documentaire pour être côte à côte avec toutes les opinions du documentaire”, a déclaré Irving, ajoutant : “Comment pouvez-vous appeler quelqu’un un antisémite si vous ne les connaissez pas ?”

“Je ne voulais faire de mal à personne, à aucun groupe”

Mais son ton était plus réfléchi alors qu’il parlait pendant environ 12 minutes dimanche, remerciant sa famille et ses amis pour leur soutien. Certains, dont des responsables de la National Basketball Players Association et le directeur général des Nets, Sean Marks, étaient dans la salle pendant qu’il parlait.

“Je ne voulais faire de mal à personne, à aucun groupe de personnes et oui, c’est un grand moment pour moi parce que je suis capable d’apprendre tout au long de ce processus que le pouvoir de ma voix est très fort, l’influence que j’ai à l’intérieur ma communauté est très forte et je veux en être responsable », a déclaré Irving.

“Pour ce faire, vous devez admettre que vous vous trompez et dans les cas où vous blessez des gens et que cela les affecte.”

Nike a suspendu sa relation avec Irving et les retombées ont semblé tendre davantage la relation entre Irving et les Nets, qui ont refusé de lui accorder une prolongation de contrat l’été dernier. Il a raté la plupart de leurs matchs à domicile la saison dernière lorsqu’il a refusé de se faire vacciner contre le COVID-19, comme cela était obligatoire à l’époque à New York.

L’organisation a déclaré qu’il était “inapte à être associé aux Brooklyn Nets” lorsqu’elle l’a suspendu. Mais les Nets ont félicité Irving dimanche pour les mesures qu’il a prises depuis.

“Kyrie s’est approprié ce voyage et a eu des conversations avec plusieurs membres de la communauté juive”, a déclaré l’équipe dans un communiqué. “Nous sommes ravis qu’il aborde le processus de manière significative.”