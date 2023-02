Kyrie Irving rejoint les Dallas Mavericks des Brooklyn Nets alors que le commerce est officiel

Kyrie Irving a été accueilli lundi dans les Dallas Mavericks de la NBA alors que l’équipe du Texas et les Brooklyn Nets ont confirmé leur accord commercial à succès.

Quelques jours après que le garde controversé a demandé un déménagement avant la date limite des échanges NBA de jeudi, les deux clubs ont tweeté la confirmation du transfert après les examens physiques de l’équipe.

Les Mavericks ont tweeté des messages “Bienvenue à Dallas” à Irving et Markieff Morris, qui sont venus des Nets en échange de Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith, qui ont reçu une salutation similaire sur les réseaux sociaux de Brooklyn.

“Merci les fans et les supporters de NetsWorld pour l’amour sur et en dehors du terrain”, a tweeté Irving tôt lundi matin. “Je serai toujours reconnaissant d’avoir pu vivre mon rêve d’enfant avec vous tous. Ce sera toujours Amour de moi et de ma famille.

Les Nets auraient également reçu un futur choix de repêchage de la NBA au premier tour et deux sélections au deuxième tour dans le cadre de l’accord.

Les Lakers de Los Angeles, les Phoenix Suns et les Los Angeles Clippers faisaient partie de plusieurs clubs liés à Irving après que sa demande de transfert ait été rendue publique, apparemment après avoir échoué à s’entendre sur les conditions d’une prolongation de contrat à long terme.

Dinwiddie revient à Brooklyn, où il a joué pendant cinq saisons avant une blessure au ligament du genou au début de la campagne 2020-21.

Irving, qui a remporté une couronne NBA avec les Cleveland Cavaliers en 2016, affiche une moyenne de 27,1 points, 5,3 passes décisives et 5,1 rebonds par match cette saison, portant parfois la charge de but de Brooklyn tandis qu’une blessure au genou a écarté Kevin Durant.

Ses compétences feront une combinaison puissante avec celles de la star de Dallas Luka Doncic, qui marque en moyenne 33,4 points par match mais consacre d’énormes minutes pour gérer la charge de score des Mavs.

Les quatre saisons d’Irving à Brooklyn lui ont apporté des maux de tête. Il a raté des dizaines de matchs la saison dernière après avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19.

Cette saison, il a été suspendu pour huit matchs après une publication sur les réseaux sociaux faisant référence à un film contenant des thèmes antisémites et refusant initialement de s’excuser.

Irving a disputé moins de 150 matchs au cours des quatre dernières saisons.

L’Athletic et ESPN ont d’abord signalé l’accord commercial. Il deviendra complet une fois que les équipes auront un appel avec la NBA, qui est la norme pour tous les métiers.

Les Mavericks sont sixièmes de la Conférence Ouest à 28-26 tandis que les Nets sont quatrièmes à l’Est à 32-20

(Avec les contributions des agences)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici