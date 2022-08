Kyrie Irving rejoint Idris Elba et Drew Barrymore sur “The Shop”

Allez-vous regarder?

‘UNINTERRUPTED The Shop’ (présenté par GREY GOOSE) est de retour avec un autre épisode étoilé mettant en vedette Idris Elbe, Kyrie Irving, Drew Barrymoreet investisseur/co-fondateur de la Premier Lacrosse League Paul Rabil qui rejoignent le producteur exécutif Maverick Carter et co-créateur Paul Rivera pour une discussion honnête, une discussion honnête et une discussion sur les vêtements de luxe ce vendredi 2 septembre à 9 h 00 PT / 12 h HE exclusivement ici.

Tournés à New York, les sujets explorés incluent les athlètes comprenant les affaires de leur sport, le pouvoir du pardon, les effets du cycle d’actualités 24h/24 et 7j/7, le fait d’atteindre le “fond”, et l’Elbe pesant sur le débat autour des acteurs britanniques jouant des rôles emblématiques. rôles américains.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Chaque épisode de la série primée aux Sports Emmy rassemble un mélange unique de personnalités pour des conversations confortables mais vulnérables tandis que les caméras tournent et que les invités sont poussés à s’ouvrir sur des informations du «cercle intime» qu’ils ne partageraient normalement pas dans une émission typique.

Avec la saison 5, la formule de The Shop reste intacte en tant que révolutionnaire tout en créant des expériences uniques où des artistes, des artistes, des athlètes et des défenseurs célèbres se réunissent pour des conversations et des histoires brutes et authentiques.

Les téléspectateurs peuvent accéder à la saison 5 en déplacement et écouter la version audio du dernier épisode le vendredi 2 septembre partout où ils écoutent des podcasts.

La sortie en tandem avec le nouvel épisode est un “t-shirt de menu” en édition limitée au prix de 55 $ et à vendre exclusivement en ligne sur UNINTERRUPTED Magasin.

Le style graphique célèbre l’esprit du “corner barbershop” tandis que le “menu” est une liste de tout ce que vous pouvez obtenir de The Shop. Vous payez pour une coupe de cheveux, mais l’inspiration est gratuite.

‘UNINTERRUPTED The Shop’ (présenté par GREY GOOSE) est produit par James LebronMaverick Carter, Jamal Henderson, Devin Johnsonet Philippe Byron; cet épisode est réalisé par Robert Alexandre; produit par Kevin McGrail, Brandon Rileyet Rob Roediger; co-exécutif produit par Camille Maratti; créé par Paul Rivera et Randy Mims.