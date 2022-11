Kyrie Irving refuse de s’excuser directement pour la promotion antisémite

Kyrie Irving est de retour sur ses taureaux #!t et il ne semble pas qu’il envisage d’essuyer son cul ou de tirer la chasse après. Autant que nous puissions en juger, il est parfaitement heureux de laisser la puanteur de ses étrons flotter à travers les chronologies des médias sociaux, la NBA et le nez de toutes les parties offensées. Si les paroles “Excusez-moi, disiez-vous quelque chose ?” Uh-uh, tu ne peux rien me dire » était une personne, il jouerait le meneur des Brooklyn Nets.

Plus tôt cette semaine, le directeur général des Nets, Joe Tsai, a parlé publiquement de la promotion par Irving d’un film antisémite sur Amazon appelé Hébreux aux nègres : réveillez l’Amérique noire. Entre autres choses, Tsai a déclaré que Kyrie ne parlerait pas aux médias pendant quelques jours. Aujourd’hui, #11 a rompu son silence après qu’il a été annoncé dans une déclaration commune qu’il ferait un don de 500 000 $ à des causes qui luttent contre l’antisémitisme et que les Nets égaleraient ce don.

Passant par NBA.com:

“Je m’oppose à toutes les formes de haine et d’oppression et je reste ferme avec les communautés qui sont marginalisées et touchées chaque jour”, a déclaré Kyrie Irving. “Je suis conscient de l’impact négatif de mon poste sur la communauté juive et j’en assume la responsabilité. Je ne crois pas que tout ce qui est dit dans le documentaire soit vrai ou reflète ma morale et mes principes. Je suis un être humain qui apprend de tous les horizons et j’ai l’intention de le faire avec un esprit ouvert et une volonté d’écouter. Donc, de ma famille et moi, nous ne voulions faire de mal à aucun groupe, race ou religion de personnes, et souhaitons seulement être un phare de vérité et de lumière.

Cependant, il ne fallut pas longtemps à Kyrie pour s’accroupir à nouveau et presser un tas de caca fumant sur la bonne volonté que son effort d’un million de dollars était censé encourager. En s’adressant à la presse aujourd’hui, on lui a posé des questions très directes et donné des réponses très douteuses qui ont à la fois triplé sur sa décision de promouvoir le film et tenté de se protéger des critiques en s’identifiant comme juif.

Irving doit rencontrer très prochainement le commissaire de la NBA, Adam Silver, un homme juif. Aujourd’hui, Silver a publié une déclaration exprimant sa déception et sa frustration face à l’incapacité de Kyrie à comprendre comment ses choix affectent les autres.

Passant par ESPN:

“Kyrie Irving a pris la décision imprudente de publier un lien vers un film contenant du matériel antisémite profondément offensant”, a déclaré Silver dans un communiqué. “Bien que nous apprécions le fait qu’il ait accepté de travailler avec les Brooklyn Nets et l’Anti-Defamation League pour lutter contre l’antisémitisme et d’autres formes de discrimination, je suis déçu qu’il n’ait pas présenté d’excuses sans réserve et plus spécifiquement dénoncé le contenu ignoble et préjudiciable. contenus dans le film qu’il a choisi de faire connaître. Je rencontrerai Kyrie en personne la semaine prochaine pour discuter de cette situation.

Plus de folie est en cours. Restez à l’écoute.