Kyrie Irving prend ses distances avec un film antisémite mais ne s’excuse pas

La semaine dernière, la NBA et son syndicat de joueurs ont publié des déclarations condamnant l’antisémitisme sans nommer Irving. Le propriétaire des Nets, Joe Tsai, a déclaré dans un tweet qu’il était “déçu” par Irving et qu’il lui parlerait.

Dans une déclaration mercredi soir, Irving et les Nets ont déclaré qu’ils donneraient chacun 500 000 $ à des causes et à des organisations non précisées qui combattent la haine dans leurs communautés. La déclaration a été publiée conjointement par Irving, les Nets et l’Anti-Defamation League, une organisation à but non lucratif qui lutte contre l’antisémitisme. Lorsqu’on lui a demandé jeudi s’il avait rencontré la Ligue anti-diffamation, Irving a déclaré qu’on lui avait dit que l’organisation voulait une réunion et “nous l’avons gérée”.

Irving ne s’est pas excusé dans la déclaration de mercredi, mais il a déclaré qu’il assumait la responsabilité de son poste.

Jeudi matin, moins d’une heure avant la prise de parole d’Irving, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a exprimé sa déception qu’Irving n’ait pas “présenté des excuses sans réserve et plus spécifiquement dénoncé le contenu ignoble et préjudiciable contenu dans le film qu’il a choisi de faire connaître”. Silver a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer Irving la semaine prochaine.

Irving a parlé aux journalistes pendant environ six minutes jeudi avant qu’un membre de l’équipe des relations publiques des Nets ne termine la conférence de presse. Irving a passé la moitié de ce temps à répondre à une question lui demandant s’il était surpris que sa publication sur Twitter blesse les gens.