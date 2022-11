Kyrie Irving pourrait bientôt revenir sur les Nets. Un haut dirigeant juif espère toujours se rencontrer.

Quelle est la position actuelle de l’ADL sur le fait de travailler avec Irving et les Nets, compte tenu en particulier du don qui a été promis ? Êtes-vous toujours d’avis que vous ne pouvez pas accepter cet argent?

Je ne sais pas. Et je pense juste que l’argent devient une distraction.

Nous n’avons jamais fixé les conditions de son retour. Je n’avais rien à voir avec ça. J’ai été contacté par les Nets et ils m’ont dit: “Seriez-vous prêt à rencontrer Kyrie?” Et j’ai dit : « Bien sûr, je devrais le rencontrer », mais nous n’avons pas fixé les conditions de son retour. En fin de compte, c’est aux Nets, à la NBA et à l’association des joueurs de le découvrir.

Il n’a jamais été question d’argent. Ce n’est toujours pas le cas.

Qu’aimeriez-vous entendre de Kyrie Irving ?

Je pense que c’est qu’il est authentiquement engagé dans un processus d’auto-éducation, puis en prenant ces apprentissages et en les partageant avec les autres.

L’une des choses que les Nets ont déclarées publiquement est que l’une des conditions pour qu’il revienne était qu’il devait rencontrer des dirigeants juifs. A votre connaissance, l’a-t-il fait ? Il ne vous a pas rencontré, mais avez-vous recommandé d’autres dirigeants à qui il devrait parler ?

Ils m’ont demandé et je crois que je leur ai donné des noms.

Je pense qu’il serait utile que Kyrie rencontre des dirigeants juifs, et il pourrait me rencontrer. Il n’a certainement pas à le faire. Je ne fais pas les exigences ici.

Mais je pense que quelque chose d’autre qui compte – que je n’ai pas dit auparavant à propos de Kyrie, qui vaut la peine d’être dit maintenant – Kyrie Irving joue à Brooklyn. Brooklyn a l’une des plus grandes populations juives. Il a la plus grande population juive de tous les arrondissements de New York.

Quand il a intégré ce film qui est si blessant, et qu’il joue pour une équipe où il a des fans juifs à la Barclays tous les soirs, et des enfants juifs comme le mien portant ses maillots parce qu’il joue pour Brooklyn, il est juste en bas de la rue. Cela fait partie de ce qui était si difficile ici aussi.

Donc le ramener pour le ramener, oui. Je serais prêt à m’asseoir avec Kyrie cet après-midi ou à tout moment. Je pense aussi qu’il doit rencontrer des dirigeants juifs de Brooklyn.