Kyrie Irving: Nike suspend son accord de parrainage avec la star des Brooklyn Nets pour une publication de film antisémite | Nouvelles américaines

Nike a suspendu son accord de parrainage avec une star du basket-ball américain et a annulé sa prochaine sortie de chaussures de marque après avoir partagé du matériel antisémite sur les réseaux sociaux.

Le géant des vêtements de sport a annoncé cette décision après l’interdiction de Kyrie Irving pendant au moins cinq matchs par son équipe, les Brooklyn Mets, à cause de la controverse.

Le club s’est dit consterné par son échec répété à “dire sans équivoque qu’il n’a aucune conviction antisémite”, ajoutant qu’il est “actuellement inapte à être associé aux Brooklyn Nets”.

Irving a ensuite émis des excuses tardives dans laquelle il s’est dit “profondément désolé” et a assumé l’entière responsabilité “de mes actions”, après avoir initialement défendu le retweet d’un lien vers un film, qui comprend la négation de l’Holocauste et les théories du complot sur les Juifs.

Le joueur de 30 ans a signé avec Nike en 2011 et possède une ligne de chaussures signature avec la société basée dans l’Oregon depuis 2014, l’accord d’approbation lui rapportant 11 millions de dollars (9,7 millions de livres sterling) par an.

L’entraîneur Kyrie 8 devait sortir la semaine prochaine, mais il a maintenant été retiré.

Nike a déclaré dans un communiqué : “Chez Nike, nous pensons qu’il n’y a pas de place pour les discours de haine et nous condamnons toute forme d’antisémitisme.

“À cette fin, nous avons pris la décision de suspendre notre relation avec Kyrie Irving avec effet immédiat et de ne plus lancer le Kyrie 8.”

Il a ajouté: “Nous sommes profondément attristés et déçus par la situation et son impact sur tout le monde.”

Irving a également été critiqué pour sa conduite par Adam Silver, le commissaire de la National Basketball Association, bien que Kanye Westle rappeur qui a été critiqué pour avoir tenu des propos antisémites sur les réseaux sociaux et dans des interviews, a montré son soutien en tweetant une photo du joueur.

Dans ses excuses publiées sur Instagram, Irving a déclaré : “Je veux clarifier toute confusion sur ma position dans la lutte contre l’antisémitisme en m’excusant d’avoir publié le documentaire sans contexte et une explication factuelle décrivant les croyances spécifiques dans le documentaire avec lesquelles j’étais d’accord et en désaccord.

“Je n’avais aucune intention de manquer de respect à l’histoire culturelle juive concernant l’Holocauste ou de perpétuer la haine.”

Il a ajouté : “A toutes les familles et communautés juives qui sont blessées et affectées par mon poste, je suis profondément désolé de vous avoir causé de la peine, et je m’excuse.”

En réponse, le directeur général de Brooklyn, Sean Marks, a déclaré que c’était un pas en avant, mais a ajouté: “Il va y avoir des mesures correctives et des mesures qui ont été mises en place pour qu’il demande évidemment des conseils … de traiter avec certains anti -la haine et certains dirigeants juifs au sein de notre communauté.

“Il va devoir s’asseoir avec eux, il va devoir s’asseoir avec l’organisation après cela, et nous évaluerons et verrons si c’est la bonne occasion de le ramener.”

Plus tôt cette semaine, Irving et le club avaient annoncé que chacun ferait un don de 500 000 $ (440 000 £) à des causes anti-haine.

C’est la deuxième saison consécutive que les Nets écartent Irving.

L’année dernière, il a refusé de se faire vacciner contre COVID-19[feminine]le rendant inéligible pour jouer à des matchs à domicile.

Irving a également déjà demandé si la Terre était ronde avant de finalement s’excuser auprès des professeurs de sciences.