Kyrie Irving n’a qu’un seul chemin vers la réintégration de la NBA: s’excuser et le penser

Ceci est une chronique de Morgan Campbell, qui écrit des opinions pour CBC Sports. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

À l’époque où j’étais un réchauffeur de banc sur le La meilleure équipe de football du Big Ten les étudiants civils – généralement une permutation de courts, livresques, pâteux et maigres – contactaient parfois le personnel d’entraîneurs pour leur demander comment ils pouvaient rejoindre l’équipe.

La plupart du temps, les entraîneurs répondaient avec un ensemble de points de repère – développé couché 350 livres, squat 500, couru un tiret de 4,6 secondes de 40 verges – puis venez nous voir.

Ces chiffres, bien sûr, sont au 99e centile. Quiconque se trouvant à une distance criarde d’un squat de 500 livres et d’un 4,6 quarante était probablement déjà dans l’équipe de football de quelqu’un, se préparant peut-être pour la NFL, ou peut-être déjà là. Ils ne se promenaient certainement pas sur le campus, se demandant comment se faufiler dans les entraînements de football entre les laboratoires de chimie.

Si le futur joueur de football savait ce que ces chiffres signifiaient réellement, il arrêterait immédiatement. Sinon, ils iraient au gymnase et sur la piste intérieure, détermineraient le poids réel d’une barre lorsque vous chargez 350 livres et abandonneraient après quelques semaines. Ce qui était, bien sûr, le but de la course du fou.

Tout cela m’est venu à l’esprit la semaine dernière, lorsque les New Jersey Nets ont annoncé qu’ils avaient suspendu le meneur de jeu Kyrie Irving pour au moins cinq matchs après une accumulation d’infractions non liées au basket-ball, comme son badinage public avec des théories du complot antisémites et son refus d’émettre un avis sans équivoque. excuses.

“Inapte à être associé” à l’équipe, les Nets l’ont qualifié.

Irving s’est excusé via une publication Instagram, mais cela n’est clairement pas allé assez loin aux yeux de l’équipe ou de la ligue.

Irving aurait rencontré le commissaire de la NBA, Adam Silver, mercredi, et doit remplir six conditions avant que l’équipe ne le réintègre.

C’est un calendrier serré – plus d’une condition par match suspendu, si nous faisons le calcul. Des excuses peuvent, en théorie, se réunir rapidement. Il en va de même pour un don de bienfaisance mandaté par une équipe. Un demi-million de dollars est une fortune pour la plupart d’entre nous, mais probablement de l’argent de tirelire pour Irving, qui devait gagner 33,33 millions de dollars américains cette saison.

Mais la formation de sensibilité? Rencontres avec la Ligue anti-diffamation et les dirigeants de la communauté juive ? Une éducation sur l’antisémitisme ? Est-ce que Kyrie fait tout ça en une semaine ?

Douteux. En tant qu’anti-vaxxeur autoproclamé, il ne recevrait même pas d’aiguille, et cela prend cinq minutes.

Muhammad Ali Ali a sacrifié l’apogée de sa carrière pour une position de principe contre la guerre au Vietnam. (AFP via Getty Images)

Fin probable du temps d’Irving avec les Nets

Je soupçonne que les Nets le savent. Ils connaissent Irving mieux que nous et comprennent probablement à quel point sa tolérance aux ultimatums est faible. Pour une équipe qui semble désireuse de se débarrasser d’un mal de tête, la liste des conditions est moins une feuille de route pour revenir à l’alignement que les termes d’un congédiement déguisé. Donnez à Irving une tâche qu’il n’achèvera jamais, et il démissionnera ou vous donnera une raison de le libérer.

Je ne suis pas un joueur, mais, au sens familier, je parie que c’est ainsi que se termine la carrière d’Irving avec les Nets : avec lui qui s’éloigne d’une situation intenable qu’il a créée.

Oui, Irving a précipité ce drame lorsqu’il a tweeté un lien vers un flux Amazon Prime d’un documentaire intitulé Hébreux aux nègres : réveillez l’Amérique noire. Le film, de l’avis de tous, trafics de théories du complot anti-juives qui prétendent expliquer la “véritable” histoire des Noirs.

Nous ne diviserons pas les cheveux pour savoir si Irving a activement promu le film. Il prétend que non, mais il a partagé le lien avec ses abonnés, environ 4,6 millions d’entre eux au dernier décompte. Si le message n’incluait pas une clause de non-responsabilité selon laquelle il pensait que le film était plein de mensonges, alors il en faisait, au minimum, la promotion passive.

Et nous ne plaidons pas l’antisémitisme, ou ses effets bien documentés, parce qu’il n’y a pas deux côtés de bonne foi à chaque question. L’Holocauste, par exemple, a été une atrocité, et il n’y a pas de contre-argument. Pas de “des deux côtés”. Pas de trouver une vérité au milieu.

Ainsi, lorsque vous êtes l’un des employés les plus en vue d’une entreprise très en vue et que vous vous engagez dans un flirt (éventuellement) plausiblement niable avec des tropes antisémites, attendez-vous à des conséquences. Pour Irving, il s’agit de quelques communiqués de presse où il devait, mais ne l’a jamais fait, s’excuser en langage clair et rejeter les prémisses de la vidéo. A partir de là, c’est le rejet par l’ADL d’une première offre de don. Après cela, c’est Nike qui suspend sa relation avec Irving. Et puis la sanction des Nets.

Et maintenant, sur les réseaux sociaux, parmi les partisans d’Irving, ce sont les comparaisons avec des martyrs comme Muhammad Ali.

Irving, bien sûr, n’est pas Ali. Première, Ali a obtenu vacciné . Deuxièmement, Ali a sacrifié l’apogée de sa carrière sur une position de principe contre la guerre au Vietnam. Irving s’est mis à l’écart pour un film qui, semble-t-il, comprend la négation pure et simple de l’Holocauste Et un Citation apocryphe d’Adolf Hitler qui, incroyablement, célèbre les Noirs américains comme “les joyaux de Dieu”. Je dis “apparemment”, parce que je n’ai pas vu le film et que je n’ai pas l’intention de le faire. Je n’ai pas besoin de regarder tout documentaire qui dépeint le peuple juif comme le moteur de la traite transatlantique des esclaves.

L’ancien entraîneur de basket-ball de Northwestern, Ricky Byrdsong, a été assassiné par un néo-nazi en 1999. (Getty Images)

Irving a eu accès aux meilleures études afro-américaines

Maintenant, je sympathise avec Irving, qui a expliqué dans l’un de ses points de presse que l’éducation formelle traditionnelle a tendance à blanchir les événements et à obscurcir l’histoire des Noirs. Si vous êtes noir, brillant et avez grandi en Amérique du Nord, il y a de fortes chances que vous ayez été dans la position d’Irving – conscient que vous n’obtenez pas toute l’histoire, mais vous ne savez pas où la trouver.

Mais je lui accorderais plus de grâce s’il n’avait pas fréquenté l’Université Duke, qui abrite un parmi les cinq meilleurs départements d’études africaines et afro-américaines . S’il ne veut pas accéder à ces ressources, je peux lui recommander des livres qui peuvent combler des lacunes sur le passage du milieu et L’esclavage américain . Il ne joue pas depuis un moment. Il aura le temps de lire.

Sauf s’il est à l’entraînement de sensibilité. Ou en classe, apprendre à se distancer des idées antisémites. Ou essayer de trouver un leader juif des droits civiques prêt à lui consacrer du temps.

Ou il pourrait décider que ça n’en vaut pas la peine et rester dans le purgatoire professionnel. S’il ne revient jamais dans l’alignement, il ne revient jamais non plus dans la liste des maux de tête des Nets.

Cela me rappelle un autre entraîneur de mon alma mater, Ricky Byrdsong, qui dirigeait l’équipe masculine de basketball et qui, lorsqu’il était frustré par le rendement ou l’attitude d’un joueur, lui ordonnait de courir. Indéfiniment.

“Cours juste jusqu’à ce que je t’oublie.”

Si vous vous souvenez du nom Ricky Byrdsong, c’est probablement la façon dont il est mort, par la balle d’un tireur néo-nazi, le 3 juillet 1999. Un homme du nom de Benjamin Nathaniel Smith était sur une série de tueries qui l’a amené à Skokie, Illinois, une banlieue de Chicago avec un grand population juive. Il a repéré Byrdsong, sorti pour un jogging du soir, et a ouvert le feu.

C’est une dure leçon pour les Noirs qui se mêlent de sujets comme la négation de l’Holocauste. Les antisémites blancs ont tendance à considérer les Noirs de la même manière – comme des ennemis, des boucs émissaires et, finalement, des cibles.

Et un rappel que l’antisémitisme, non maîtrisé, peut conduire à la violence, c’est pourquoi les Nets ne pouvaient pas s’y adonner. Même quand c’est indirect, sous la forme d’Irving tweetant un lien vers un film anti-juif. Même si cela met fin à la carrière d’Irving avec les Nets.

Aucune marque ne peut se permettre de paraître tolérante à l’antisémitisme. Surtout pas en NBA, avec sa réputation de ligue sportive pro progressive. Et certainement pas à Brooklyn, qui abrite à peu près 600 000 résidents juifs .

Si les Nets larguent Irving, il aura toujours des options, tant qu’il peut exécuter une attaque et abattre quelques tirs sautés. Mais finalement, il devra faire deux choses.

S’excuser. Et le dire.