Kyrie Irving et Nike se séparent après le contrecoup de l’antisémitisme

Kyrie Irving a eu un mandat tumultueux en jouant des Brooklyn Nets. Au début de 2021, il est devenu plongé dans un drame pour des jeux manquants et a ensuite semblé organiser une fête d’anniversaire. Depuis, les choses n’ont pas ralenti. Irving deviendrait bientôt le visage de la position anti-vaccin dans le sport. Il y a quelques semaines, Kyrie a publié un lien vers le film controversé De l’hébreu aux nègres : réveillez l’Amérique et a reçu son contrecoup le plus fort à ce jour. Les filets ont finalement suspendu Irving et se sont conformés à une liste de choses qu’il devait accomplir pour revenir.

Nike se sépare de Kyrie Irving pour avoir approuvé un film antisémite

Même avec Kyrie Irving accomplissant les tâches qui lui ont été demandées pour retourner aux Brooklyn Nets, Nike n’a pas été impressionné. La marque de baskets emblématique a signé Kyrie en 2011 et a annoncé que son partenariat était suspendu des semaines auparavant. Aujourd’hui, Shams a révélé que Nike s’était officiellement séparé d’Irving, notant qu’il était l’un des meilleurs vendeurs de Nike.

Kyrie a répondu à la nouvelle exactement comme on s’y attendait en affirmant qu’il était essentiellement libre. Laissant entendre que la relation entre lui et Nike s’était déjà détériorée avant ce dernier incident.

Irving a pris le temps de remercier ses fans qui ont dépensé leur argent pour ses produits. Il sera intéressant de voir où il puise ses talents et quelles entreprises l’accueilleront.