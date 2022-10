Kyrie Irving défend sa publication sur les réseaux sociaux soutenant un film antisémite

Kyrie Irving ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal en faisant la promotion d’un film et d’un livre antisémites sur ses comptes de réseaux sociaux.

Samedi, la star des Brooklyn Nets s’est adressée aux médias pour la première fois depuis qu’il a publié un film intitulé, Hébreux aux nègres : réveillez l’Amérique noire. Dans ses déclarations, Irving a clairement indiqué qu’il n’allait pas s’excuser pour ce en quoi il croyait malgré le propriétaire des Nets Joe Tsai et la NBA qui ont tous deux publié des déclarations condamnant sa décision.

“Je ne suis pas ici pour discuter d’une personne, d’une culture ou d’une religion et de ce qu’ils croient”, a déclaré Irving aux journalistes, selon ESPN. « Non, c’est ce qu’il y a ici. C’est sur une plateforme publique. Ai-je fait quelque chose d’illégal ? Ai-je blessé quelqu’un ? Ai-je fait du mal à quelqu’un ? Est-ce que je sors et dis que je déteste un groupe spécifique de personnes ? »

Il a poursuivi: “Donc, de tout le jugement que les gens ont eu pour moi en postant, sans me parler, et puis je respecte ce que Joe [Tsai] dit, mais il y a beaucoup à voir avec l’absence d’ego ou la fierté de ma fierté d’être [of] L’héritage africain, mais aussi de vivre en tant qu’homme noir libre ici en Amérique, connaissant les complexités historiques pour moi d’arriver ici.

“Donc, je ne vais pas renoncer à tout ce en quoi je crois”, a affirmé Kyrie. « Je vais seulement devenir plus fort parce que je ne suis pas seul. J’ai toute une armée autour de moi.