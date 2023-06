Kyrie Irving changera de numéro de maillot s’il re-signe avec les Mavericks

Kyrie Irving ne s’est pas engagé dans une équipe pour la prochaine saison NBA, mais s’il retourne à Dallas, il portera un nouveau numéro.

Irving portait le numéro 2 la saison dernière après avoir été envoyé à Dallas depuis Brooklyn en février avant la date limite des échanges. C’est le même numéro qu’il a porté lors de ses six premières saisons dans la ligue avec Cleveland (2011-17).

S’il décide de signer à nouveau avec Dallas, Irving portera le numéro 11 à l’avenir – un numéro qu’il portait à la fois avec Boston (2017-19) et Brooklyn (2019-23). Le premier choix de Dallas lors du dernier repêchage, le centre Dereck Lively II, portera le numéro 2 la saison prochaine.

Le maillot n ° 11 était auparavant porté par le garde des Mavs Tim Hardaway Jr., qui portera le n ° 10 s’il retourne à Dallas.

Le huit fois All-Star est actuellement un agent libre sans restriction et demandera probablement un maximum d’argent à des prétendants potentiels. Dallas a déjà exprimé son désir de conserver Irving, qui a été silencieux sur ses intentions jusqu’à présent.

Peut-être que cette nouvelle révélation numérique pourrait être un présage pour l’avenir.

Irving a récolté en moyenne 27,0 points sur 51% de tirs, 6,0 passes décisives et 5,0 rebonds par match avec un ratio d’assistance sur rotation de 3: 1 en 20 apparitions avec Dallas la saison dernière. Après qu’Irving ait rejoint l’équipe, les Mavs sont allés 10-18 pour passer de la quatrième place au classement de la Conférence Ouest à manquer complètement les séries éliminatoires (Dallas avait une fiche de 8-12 dans les matchs joués par Irving).

