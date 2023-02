Kyrie Irving après les débuts des Mavs : “Je suis juste content [Durant] est sorti de là’

Kyrie Irving a fait des débuts de rêve pour les Dallas Mavericks mercredi, marquant 24 points en route vers une victoire de 110-104 contre les LA Clippers, mais sa performance impressionnante a été rapidement éclipsée par la nouvelle bouleversante que les Brooklyn Nets avaient accepté d’échanger. son ancien coéquipier Kevin Durant aux Phoenix Suns.

Après le match, on a demandé à Irving ce que ça faisait d’être dans la même conférence que Durant, à laquelle il a donné une réponse longue sur sa relation avec le All-Star à 13 reprises.

“Ce n’est pas la première fois que nous serons en compétition en tant que frères”, a déclaré Irving aux journalistes. “Je prie juste pour son bonheur, je prie pour son bien-être. Nous avons eu beaucoup de conversations tout au long de l’année sur ce à quoi notre avenir allait ressembler. Il y avait encore un niveau d’incertitude.

“Mais nous nous soucions juste de nous voir dans des endroits où nous pouvons prospérer, que ce soit ensemble ou séparément. Il n’y a jamais eu un moment où j’ai eu l’impression qu’il était en colère contre moi pour les décisions que j’ai prises, ou j’ai été en colère Nous avons juste essayé de mieux nous comprendre et de grandir en tant qu’êtres humains et de grandir en tant que frères.

“Cette entreprise change si rapidement, et il vieillit un peu – je vieillis un peu – et j’aime la compétition maintenant que nous pouvons être dans la même conférence”, a poursuivi Irving. “Je me réjouis de tout cela. Je peux le voir un peu plus car je suis sûr que nous jouerons beaucoup plus à Phoenix, alors c’est ce que j’attends avec impatience.

“Tout le reste entre les deux, je suis juste content qu’il soit sorti de là.”

On pourrait penser que la demande commerciale d’Irving était le facteur de motivation derrière le commerce de Durant, mais selon Irving, lui et Durant avaient planifié leurs sorties depuis après leur première saison ensemble en 2021.

“Je n’étais pas sûr de savoir si je voulais ou non rester à Brooklyn à long terme après certaines choses qui se sont produites dans les coulisses”, a déclaré Irving. “J’ai fait de mon mieux pour baisser la tête et travailler aussi dur que possible. Il y a eu des circonstances malheureuses là-haut qui étaient hors de mon contrôle, que ce soit le mandat avec le vaccin ou des matchs manquants en raison de suspensions, que je pense mets juste des clés dans notre voyage.”

Irving a également défendu l’expérience ratée du “Big 3” des Nets avec James Harden, citant le manque de jeux qu’ils ont joués ensemble.

“J’aurais aimé que cela fonctionne à long terme, mais il n’y a pas d’erreurs ni de coïncidences”, a déclaré Irving. “Tu dois avancer.”

Les meilleures histoires de FOX Sports :