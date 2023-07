Kyrie Irving accepte un contrat de 126 millions de dollars avec Mavericks

Kyrie Irving, après une saison tortueuse, a accepté un contrat de 126 millions de dollars sur trois ans pour re-signer avec les Dallas Mavericks, a rapporté The Athletic vendredi. L’accord comprend une option de joueur pour la saison 2025-26.

Le meneur de jeu huit fois All-Star et champion de la NBA des Mavericks, âgé de 31 ans, a disputé 60 matchs cette saison, avait un pourcentage de lancers francs de 90,5 et un pourcentage de trois points de 37,9. Il avait un pourcentage d’assistance de 5,5 et un pourcentage de rebond de 5,1.

Irving est connu pour sa présence dans les médias et ses déclarations audacieuses qui ont jeté une lumière négative sur lui. Cependant, il est très apprécié dans la NBA, comme l’a rapporté FOX Sports plus tôt ce mois-ci.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.

