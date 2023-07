Kyogo Furuhashi: l’attaquant du Celtic signe un nouveau contrat de quatre ans avec les champions écossais de Premiership | Nouvelles du centre de transfert

L’attaquant du Celtic Kyogo Furuhashi a mis fin aux spéculations sur son avenir en signant un nouveau contrat de quatre ans avec les champions écossais de Premiership.

L’international japonais a marqué 34 buts en 50 matchs avec les Hoops la saison dernière pour aider le Celtic à réaliser un triplé national.

Sa forme avait conduit à des informations le liant à un départ du club cet été après le départ du patron Ange Postecoglou pour Tottenham.

Mais le joueur de 28 ans a engagé son avenir au Celtic en signant un accord qui le maintiendra à Parkhead jusqu’en 2027.

L’extension de Kyogo intervient un jour après que Jota a été vendu par le Celtic pour 25 millions de livres sterling à l’équipe saoudienne de la Pro League Al Ittihad.

« Je suis très heureux de prolonger mon séjour de quatre ans dans ce club incroyable », a déclaré Kyogo sur le site officiel du club. « C’est un honneur de représenter le Celtic Football Club et nos incroyables supporters.

« La saison dernière a été incroyable. Dès le début de la campagne, notre objectif était de faire de notre mieux dans toutes les compétitions auxquelles nous avons participé.

« Nous avons travaillé très dur tous les jours, sur et en dehors du terrain, pour gagner de l’argenterie et faire sourire nos supporters. »

Kyogo, qui a marqué 54 buts en 83 matchs pour le Celtic depuis son arrivée du côté japonais de Vissel Kobe en 2021, se dit « impatient » de travailler avec le nouveau patron Brendan Rodgers.

Il a ajouté: « La saison prochaine, notre objectif est le même – apporter le succès à notre club. Je suis ravi de défendre nos trophées et l’opportunité de représenter cet immense club en Ligue des champions.

« Ma motivation personnelle est de marquer plus de buts et d’aider mes coéquipiers à gagner des matchs.

« J’ai hâte de commencer et de travailler avec Brendan. C’est un manager de haut niveau, il connaît le club et sait ce qu’il faut pour gagner l’argenterie ici. Mes coéquipiers et moi avons hâte de travailler avec lui. »

Kyogo a été élu PFA Scotland et SFWA Player of the Year la saison dernière et a été décrit comme un « incroyable talent » par son nouveau manager.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’attaquant du Celtic Kyogo Furuhashi dit qu’il est « reconnaissant » d’avoir été nommé joueur de l’année PFA Scotland



Le Nord-Irlandais a déclaré sur le site officiel du club : « C’est une excellente nouvelle pour le club. Kyogo est un joueur important pour nous, donc je suis ravi qu’il ait signé un nouveau contrat.

« Kyogo a prospéré depuis son arrivée dans le football écossais et a montré ses qualités exceptionnelles. En deux saisons, il a remporté cinq honneurs nationaux, marqué plus de 50 buts en club et est devenu un vainqueur du triplé. Cela demande beaucoup de travail, de dévouement et de sacrifices. à la fois sur et en dehors du terrain.

« C’est un joueur passionnant qui a soif d’apporter plus de succès à notre club. Il a une grande mentalité et un talent incroyable.

« J’ai hâte de travailler avec lui et de l’aider, ainsi que l’ensemble de l’équipe, à se développer pour faire avancer le club. »

