Kyogo Furuhashi et Ange Postecoglou remportent des récompenses écossaises pour le joueur et l’entraîneur de la saison | Nouvelles du football

Le duo celtique Kyogo Furuhashi et le manager Ange Postecoglou ont été nommés joueur et manager de l’année en Scottish Premiership.

Postecoglou a mené le Celtic à son deuxième triomphe consécutif en Premiership écossaise devant ses plus grands rivaux, les Rangers. Ils détiennent une avance de huit points en tête du classement avec deux matchs à jouer, même après la victoire 3-0 des Rangers sur Old Firm plus tôt ce mois-ci.

C’était l’un des cinq matchs qu’ils n’ont pas remportés sur 36 matches de championnat cette saison, marquant 107 buts en cours de route.

Le Celtic mène depuis le début de la saison avec une série de six victoires consécutives, marquant 25 buts au passage. La défaite à St Mirren, qui a mis fin à cette course en septembre, reste l’un des deux seuls matchs qu’ils ont perdus toute la saison.

Postecoglou a déclaré: « C’est formidable d’être à nouveau reconnu de cette manière et nous remercions la SPFL et les sponsors [Glen’s] pour ce prix. C’est un prix qui reflète vraiment l’énorme effort collectif de tout le club pour offrir notre deuxième titre consécutif en Premiership.

« Une fois de plus, tout le monde au club a été absolument uni et a travaillé sans relâche toute l’année pour apporter un tel succès bien mérité à nos supporters. »

Le dernier gong de Kyogo en a fait un trio de victoires personnelles pour l’attaquant japonais, qui avait déjà été nommé joueur de la saison du Celtic et a décroché le joueur de l’année de la PFA Scotland Premiership la semaine dernière.

Il s’est hissé au sommet du classement des buteurs de la Premiership écossaise après avoir inscrit 25 buts déjà cette saison en 34 apparitions. Avec deux matchs à jouer, Kyogo est déjà le meilleur buteur en une seule saison depuis les 31 buts de Leigh Griffiths en 2015/16.