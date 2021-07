Kyogo Furuhashi achève le transfert du Celtic sur un contrat de quatre ans et prend le maillot n°8 | Actualités footballistiques

L’international japonais Kyogo Furuhashi a rejoint le Celtic pour un contrat de quatre ans en provenance de Vissel Kobe.

Un accord avait été trouvé plus tôt ce mois-ci pour le joueur de 26 ans. Il portera le maillot n°8, qui avait été occupé par Scott Brown avant le départ de l’ancien capitaine pour rejoindre Aberdeen.

Furuhashi devrait arriver en Écosse ce week-end, Celtic commençant sa tentative de récupérer la Premiership samedi à Hearts, en direct sur Sports aériens.

« Je suis absolument ravi d’être un joueur du Celtic et j’ai hâte de rejoindre le manager et mes coéquipiers et de commencer à jouer pour nos grands supporters. Ce déménagement en Écosse et au Celtic est énorme pour moi et je suis tellement excité », a déclaré Furuhashi.

« Le numéro huit est un numéro que j’ai toujours aimé et que je voulais porter.

« Je sais que c’est un nombre énorme pour les fans du Celtic et qu’il a été porté pendant si longtemps par Scott Brown, qui est l’un des vrais héros du club. Je suis bien conscient de ce qu’il a donné au club.

« C’est une véritable légende du Celtic et savoir que Scott porte ce maillot depuis si longtemps avec un tel succès sera une motivation supplémentaire pour moi de faire de mon mieux pour l’honorer et lui rendre hommage du mieux que je peux.

« C’est aussi le numéro porté par mon ancien coéquipier, Andres Iniesta, quelqu’un dont je suis très proche et que j’ai le privilège d’appeler un ami.

« Porter le numéro de ces deux grands joueurs signifie beaucoup et c’est un honneur phénoménal pour moi. Je vais travailler dur pour lui rendre justice.

« Mais tout ne sera pas une question de chiffres pour moi. Il s’agit du Celtic, de rejoindre un club de football brillant, de travailler dur, d’apprendre à connaître mes coéquipiers, de profiter du football, de travailler en étroite collaboration avec le manager et de tout donner à mes supporters J’ai. »

Furuhashi faisait partie de l’équipe de Vissel Kobe qui a remporté la Coupe de l’Empereur en 2019 et a participé à la Ligue des champions asiatique alors que le club a fait ses débuts dans le championnat continental des clubs l’année dernière.