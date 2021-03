Kynan, qui a terminé quatrième dans le piège individuel masculin vendredi, a mal commencé mais s’est amélioré au fur et à mesure que la finale mixte progressait, même si Shreyasi a également raté quelques tirs tout en trouvant la cible à d’autres occasions. Le duo indien a tiré 141 dans les qualifications pour se qualifier à la quatrième place pour le match pour la médaille de bronze derrière Sariturk et Ilnam (143), qui a compensé la sortie décalée de son partenaire avec sa performance constante. L’équipe italienne d’Alessia Iezzi et Valerio Grazini a dominé les qualifications avec 145 tandis que la paire de Zuzana Rehak Stefecekova et Adrian Drobny a terminé deuxième avec 143. Malgré la sortie sans médaille dans le piège, une Inde dominante a continué à mener le classement avec 13 médailles d’or, huit d’argent et six de bronze pour un total de 27 podiums.

