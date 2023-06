Kymera Mitchell acceptée dans 19 collèges et universités

Chez BOSSIP, nous apprécions les opportunités de couper à travers la monotonie des nouvelles sinistres sur la corruption politique, le racisme, la brutalité policière, etc. en vous apportant un peu de positivité. Et c’est toujours un avantage supplémentaire lorsque nous pouvons le faire tout en célébrant nos employés et leurs réalisations.

Autrement dit; que diriez-vous de l’excellence noire sur votre fil d’actualité aujourd’hui ?

Rencontrer Kymera Mitchell, la native de Chicago, âgée de 18 ans, qui vient de recevoir des lettres d’acceptation de plus d’une douzaine et demie de collèges et d’universités, dont neuf établissements d’enseignement qui lui ont offert des bourses d’études complètes.

Selon BlavitéMitchell est diplômé de l’Alcott College Prep de Chicago le mois dernier après avoir maintenu un GPA de 4,0.

« Je me sens accomplie », a-t-elle déclaré Nouvelles de la SCB concernant son diplôme. « Je me sens sans stress. »

Et si le simple fait d’avoir obtenu son diplôme d’études secondaires suffisait à soulager Mitchell d’une grande partie du stress lié à la réussite scolaire, elle respire probablement une énorme bouffée d’air frais après avoir appris qu’elle a été acceptée dans 19 collèges et universités et cela, selon l’école. elle choisit d’y aller, elle pourrait aller à l’école pour le prix très bas de libre-99.

De Blavity :

Après avoir obtenu son diplôme avec mention, l’étudiant a reçu des lettres d’acceptation de collèges, notamment des universités DePaul, Loyola, Howard et Hampton. Kymera a reçu plus de 500 000 $ en bourses et aides financières. «Chaque année, elle était au tableau d’honneur. Et avec chaque année, elle s’améliorait », a déclaré Kalaveeta Mitchell, sa mère. ABC 7 Chicago.