L’animatrice de TELLY, Kym Marsh, sera obligée de rater la première semaine de son nouveau spectacle pour subir une opération d’une hernie, nous pouvons le révéler.

Le présentateur, 44 ans, est mal à l’aise depuis plusieurs mois et est sur une liste d’attente depuis près d’un an.

L’ancienne chanteuse et star du feuilleton Kym a reçu un appel lui disant qu’elle avait une place pour une intervention chirurgicale – tout comme le début de la deuxième série de l’émission de chat BBC One Morning Live bougeait légèrement, provoquant un choc.

Cela signifie qu’un remplaçant devra remplacer l’ancien pilier de Coronation Street Kym aux côtés de son co-présentateur Gethin Jones, 42 ans, à son retour lundi.

Une source a déclaré: «Kym essaie de se faire opérer depuis un certain temps maintenant, car le problème qu’elle a lui cause beaucoup d’inconfort.

«Elle a finalement eu un créneau et les dates de Morning Live ont légèrement changé, ce qui signifie qu’elles se sont affrontées.

«Elle est vidée de manquer la première semaine de la deuxième série aux côtés de Gethin, mais elle a vraiment besoin de ce tri.

« Elle sera de retour en forme dès qu’elle le pourra. »

Kym, qui a joué Michelle Connor à Corrie pendant 13 ans, a révélé à ses fans l’année dernière qu’elle avait une hernie hiatale.

Le fanatique du fitness a déclaré que la maladie lui causait de l’agonie et des brûlures d’estomac extrêmes – et l’avait empêchée de le donner à 100% lors de ses séances de gym.

Kym, maman de quatre enfants, a révélé: «Je prends des médicaments pour une hernie hiatale, ce qui signifie qu’une partie de mon estomac fait saillie dans mon œsophage.

«Cela me donne des brûlures d’estomac, alors je prends un médicament appelé lansoprazole.

«J’ai posté une photo de moi dans un soutien-gorge de sport la semaine dernière alors que j’essayais de reprendre du sport.

«Je souffre d’une hernie et cela me cause de la douleur.

«Je vais toujours au gymnase, mais je ne suis pas capable de soulever des poids ou d’aller aussi fort que d’habitude.»

L’ancienne star de Hear’Say a poursuivi: «Les médecins ont suggéré la physiothérapie, mais ça ne va pas mieux et mon emploi du temps est tellement chargé.

«Je vais réserver une intervention chirurgicale pour la faire retirer.»

Morning Live a été lancé en octobre 2020, remplissant la case après le petit-déjeuner de la BBC.

Il s’est avéré être populaire et a reçu des notes décentes.

Le programme – le concert d’hébergement le plus prestigieux de Kym – présentait des invités discutant de problèmes médicaux, de cuisine et de conseils sur des problèmes tels que la meilleure façon d’éviter les escroqueries.

Une source de la BBC a ajouté: « Nous espérons qu’elle rejoindra l’émission depuis chez elle via Zoom. »

Gethin Jones et Kym Marsh organisent la toute première émission BBC Morning Live

VOUS AVEZ une histoire? RING The Sun au 0207782 4104 ou WHATSAPP au 07423720250 ou EMAIL exclusive@the-sun.co.uk