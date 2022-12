Kym Marsh sera expulsé strictement CE SOIR après avoir obtenu un « laissez-passer gratuit » et avoir lutté contre la maladie, disent les bookmakers

KYM Marsh est la favorite pour obtenir la côtelette de Strictly Come Dancing ce soir alors qu’elle revient de combattre covid.

Plusieurs bookmakers ont l’hôte de Morning Live comme chances de se faire envoyer alors que l’émission prend la semaine des comédies musicales ce soir.

Pennsylvanie

Kym est favori pour la côtelette ce soir[/caption]

Bbc

Kym a raté l’émission de la semaine dernière à cause du covid[/caption]

L’émission de performance de Strictly est diffusée un vendredi cette semaine en raison de la Coupe du monde, les résultats étant enregistrés plus tard dans la soirée mais diffusés demain (samedi) soir.

Selon Ladbrokes, Kym a une cote de seulement 4/11 pour être éliminé de l’émission de la BBC ce week-end, avec Fleur East le prochain dans le pari à 7/2.

Cela survient alors que certains fans ont estimé que Kym avait reçu un « laissez-passer gratuit » la semaine dernière en étant autorisé à passer cette semaine après avoir raté le spectacle du week-end dernier.

Elle a raté la dixième semaine de la compétition après avoir été testée positive au covid.

Selon les règles de Strictly, tous les candidats ont droit à une semaine de grâce pour cause de maladie.

Kym est également favori pour la hache par un autre bookmaker.

BetVictor lui a donné les cotes les plus basses pour gagner à 80/1, suivie de Molly Rainford à 50/1, ce qui signifie que Kym est considérée comme la plus susceptible d’être renvoyée après la performance de ce soir.

Alternativement, Hamza est désormais considéré comme le favori pour gagner par les deux bookmakers.

BetVictor lui a donné 4 chances sur 11 de gagner, tandis que Ladbrokes a les mêmes chances.

Cela survient alors que Kym est revenue aux répétitions cette semaine avec son partenaire de danse Graziano.

S’exprimant sur It Takes Two plus tôt dans la semaine, elle a révélé à quel point il était difficile de regarder l’émission de la semaine dernière depuis le canapé.

L’ancienne star de Corrie a déclaré: “C’était tellement bizarre, j’avais un tel FOMO (peur de rater quelque chose), j’ai échangé des paillettes contre des mouchoirs.

“Je l’ai regardé avec deux mouchoirs collés dans les narines.”

Bbc

L’actrice a dit qu’elle avait “FOMO” alors qu’elle regardait l’émission de la semaine dernière depuis son lit[/caption]