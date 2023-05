Kym Marsh rompt le silence sur sa séparation de son mari Scott Ratcliff après 19 mois de mariage

KYM Marsh a rompu son silence après sa rupture avec Scott Ratcliff.

Le Sun a révélé en exclusivité comment l’ancienne actrice de Coronation Street, Kym, 46 ans, s’était séparée du major de l’armée Scott, 34 ans, plus tôt ce mois-ci.

Éclaboussure

Kym Marsh a rompu son silence après sa séparation de Scott Ratcliff[/caption] Instagram

Le couple a mis fin à leur mariage plus tôt ce mois-ci[/caption] Reportez-vous à la légende

Kym, 46 ans, s’est qualifiée de «preneuse de risques» parce que «et si c’était toujours pire»[/caption]

Elle a ensuite supprimé toute trace de son troisième mari sur les réseaux sociaux et abandonné sa bague de fiançailles.

Kym s’est maintenant prononcée par la suite, s’ouvrant sur sa résilience « appris » aux événements difficiles de sa vie.

Elle a dit au Guardian : « C’est juste de l’expérience. »

L’ancien chanteur de Hear’Say a ajouté: « Je pense que je suis un preneur de risques parce que ‘Et si?’ est toujours pire.

« Confortable n’est pas bon. Je veux toujours être cette personne qui essaie, parce que je ne voudrais pas m’asseoir là des années plus tard et dire : ‘Je me demande ce qui se serait passé si… ?’ »

Kym, qui a joué dans Strictly l’année dernière, a mis fin à leur mariage après 18 mois.

Scott a proposé le jour de l’anniversaire de Kym en 2021 et ils se sont mariés plus tard cette année-là.

Le soldat venait de profiter d’une longue pause rare à la maison de l’armée, ce qui signifie que Kym a pu voir plus de son beau. Et elle a dit au Sun à l’époque: « Je me sens tellement chanceuse d’être dans cette situation. »

Deux ans plus tard, la présentatrice de télévision et l’actrice ont démissionné à cause de la pression de leur travail, et une source nous a dit : « Kym a été tellement occupée, et l’année dernière, Strictly signifiait que même ses week-ends étaient empilés avec les répétitions en semaine.

« Plus récemment, elle a filmé partout et répété pour une nouvelle représentation théâtrale.

«Et Scott est basé dans une caserne dans le sud – il a également une carrière très occupée.

«Kym est toujours une mère qui travaille aussi et vit dans le Cheshire avec sa famille. En fin de compte, c’était le fait qu’ils vivaient si loin l’un de l’autre qui rendait cela impossible.

«Ils ont eu une séparation d’essai plus tôt cette année et espéraient remettre les choses sur les rails, mais ils ont décidé qu’il valait mieux se séparer.

« C’est très triste pour toutes les personnes impliquées, mais elles ont décidé qu’il était temps d’en parler à leur famille et à leurs amis et de se concentrer sur l’avenir, ce qui signifie demander le divorce. Ils espèrent garder les choses aussi amicales que possible. Espérons que le temps aidera à guérir les choses.

Son premier mari était l’ancien acteur d’EastEnders, Jack Ryder. Ils se sont mariés en 2002 mais ont divorcé sept ans plus tard.

En 2012, elle a épousé l’acteur de Hollyoaks, Jamie Lomas, mais ils ont divorcé deux ans plus tard.

Kym a deux enfants, David et Emilie, issus d’une relation antérieure, et une fille, Polly, avec Jamie. Elle et Jamie ont également eu un fils, Archie, en 2010, décédé quelques instants après sa naissance.

À l’époque, un porte-parole de Kym a refusé de commenter la scission.

Bbc

La séparation du mariage de Kym survient après qu’elle a joué dans Strictly l’année dernière[/caption] Rex Instagram

Kym a depuis effacé toute trace de Scott sur les réseaux sociaux[/caption]