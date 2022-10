Kym Marsh retient ses larmes en quittant son hôtel après une semaine émouvante sur Strictly

KYM Marsh a été aperçu émotif après une semaine difficile sur Strictly Come Dancing.

La star de la télévision a tenté de garder un profil bas alors qu’elle retenait visiblement ses larmes après un week-end difficile au concours de danse de la BBC.

ISO

Kym a été vue abattue alors qu’elle quittait son hôtel de Londres avec son mari et sa fille[/caption]

ISO

Après une semaine tendue dans les coulisses de Strictly Come Dancing, Kym a été aperçu visiblement émotif[/caption]

L’ancienne chanteuse de Hear’Say a été vue abattue alors qu’elle quittait son hôtel à Londres dans un survêtement avec un visage sans maquillage.

Kym avait son mari, sa fille et son chien de compagnie à ses côtés pour se réconforter.

Elle et son partenaire Graziano Di Prima ont interprété le Quickstep to Ballroom Blitz de The Sweet lors de ce week-end du concours de talents.

L’ancienne star de Coronation Street n’a pas réussi à impressionner les juges avec leur clin d’œil à l’émission télévisée emblématique “Come Dancing”.

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT PUR ET STRESSANT À l’intérieur de la querelle amère de la star de Strictly Kym Marsh avec l’ancien membre du groupe TÔT-TÔT Les stars ont l’air de faire la fête alors que Kym Marsh se présente aux répétitions en pyjama

Elle a décroché un score de seulement 27 points sur 40 possibles en tant que Strictly Celebrated 100 years of the broadcast corporation.

Seuls l’acteur d’EastEnders James Bye et la légende du football Tony Adams ont obtenu un score inférieur au classement.

Alors que Craig Revel Horwood a fait l’éloge de l’ancienne star du feuilleton, Anton Du Beke a noté que la performance de Kym manquait d’une partie de sa confiance habituelle.

Pendant ce temps, la juge en chef Shirley Ballas n’a pas retenu sa critique.





L’arbitre a noté: “Le noyau aujourd’hui manquait un peu, c’était lâche, ça bougeait un peu partout.”

Elle a ajouté: “D’une certaine manière pour moi, ce n’était pas votre meilleure danse aujourd’hui.”

Cela survient alors que l’ancienne artiste du disque a admis à la co-animatrice Claudia Winkleman qu’elle avait eu une journée “louche” sur le plateau.

Elle a révélé: “Je me sentais assez confiante en entrant … J’ai eu une journée un peu louche en matière de confiance”

En savoir plus sur le soleil PRIMANIE Les acheteurs se déchaînent pour la dupe de 4 £ de Primark sur le collier Tiffany de 20 000 £ de Gemma Owen I-SAFE ! Je suis un as de la technologie – chaque propriétaire d’iPhone devrait activer la fonction “qui sauve des vies” aujourd’hui

Kym a ajouté: “L’équipe et tout le monde ici vient de me chercher. Je ne peux pas tous vous remercier assez pour cela.

En fin de compte, Kym a évité la danse tant redoutée alors que l’actrice de Nova Jones Molly Rainford a éliminé le comédien Jayde Adams.

Le Sun a approché les représentants de Kym pour commentaires.

Pennsylvanie

Kim et Graziano n’ont pas réussi à impressionner avec leur hommage à l’émission télévisée emblématique, Come Dancing[/caption]