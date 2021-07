Kym Marsh remplacée par Janette Manrara sur Morning Live après avoir été testée positive pour Covid

KYM Marsh a été remplacé par Strictly’s Janette Manrara sur Morning Live après avoir été testée positive pour Covid.

La femme de 45 ans était également absente de l’émission la semaine dernière après que son fils David, 26 ans, a été diagnostiqué avec le virus.

Kym Marsh a raté Morning Live après avoir été testée positive pour Covid[/caption]

L’animatrice de It Takes Two, Janette Manrara, a remplacé Kym[/caption]

Kym aurait attrapé Covid de son fils, dont la petite amie était « vraiment mal » avec le virus.

L’ancienne star de Corrie devait présenter l’émission de jour de la BBC aux côtés du co-animateur Gethin Jones – mais a été remplacée par la nouvelle animatrice de It Takes Two Janette.

« JE TOMBE COMME DES DOMINOS »

Au début du spectacle, Gethin a annoncé: «Janette est pour Kym aujourd’hui. Kym est à la maison après avoir été testée positive au covid, nous allons donc vérifier avec elle.

« Nous allons donc vérifier avec elle pendant le spectacle. »

La star de la télévision avait raté un certain nombre d’épisodes de l’émission la semaine dernière en s’isolant.

Kym est apparue plus tard via un lien vidéo et a révélé que « toute sa maison s’était effondrée comme des dominos ».

Elle a expliqué : « Nous avons suivi tous les conseils, il est allé s’isoler dans sa chambre, nous n’avons pas eu de contact avec lui – à part que je lui apportais à manger et à boire.

«Nous portions des masques, nous nous lavions les mains et nous avons quand même tous réussi à l’obtenir. C’est donc incroyable à quel point il est encore transmissible.

‘SENTIMENT D’ORDURES’

Kym a informé son fan de l’état de sa santé et a déclaré qu’elle « se sentait toujours nulle » après son diagnostic mais qu’elle « allait bien ».

Elle a également déclaré aux téléspectateurs qu’elle avait initialement développé une mauvaise toux qui l’avait incitée à passer un test Covid.

Kym a poursuivi: «J’avais eu un gros rhume et deux tests PCR étaient négatifs, mais je toussais quand même un peu partout.

«Je suis rentré chez moi comme toujours le week-end, pour être avec ma famille, avec mes enfants, puis ce week-end, mon fils a été testé positif pour Covid. Donc pas génial.

Parlant de la santé de son fils, elle a déclaré : « Il va bien. Il ne va pas trop mal. Cela vient donc de sa petite amie, sa petite amie s’auto-isole aussi. Elle a été vraiment, vraiment mal.

« Jusqu’à présent, David n’a pas été aussi mal qu’elle, mais aujourd’hui, il a dit qu’il avait plus mal aujourd’hui et qu’il toussait aussi davantage.

« Mais jusqu’à présent, il va bien, alors croisons les doigts, tout ira bien. »

LA DOULEUR DE KYM

La peur de la santé de Kym survient après qu’elle a révélé qu’elle prévoyait d’épouser son fiancé Scott Ratcliffe cette année afin que son père en phase terminale puisse l’accompagner dans l’allée.

Kym et le major de l’armée, 32 ans, se sont fiancés le mois dernier et prévoient une fête sur le thème militaire.

L’actrice a révélé que son père Dave, 76 ans, avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate incurable, qui s’était propagé à son bassin, sa colonne vertébrale, ses côtes et sa jambe gauche.

Parlant de leurs projets de mariage imminents, Kym a déclaré D’ACCORD! Magazine: « Nous l’avons déjà réservé, c’est cette année ! Scott est parti et a tout fait.

« Mon père a du mal à marcher maintenant parce qu’il a souvent mal, alors nous allons célébrer le mariage dans quelques mois.

Kym a déjà choisi sa robe, elle a admis que cela pourrait surprendre les gens et le couple prévoit une « très grande fête de mariage ».

Parlant précédemment de la maladie de son père, l’ancienne star de Corrie a déclaré: « Cela a été une période très difficile, je ne peux pas le nier, mais nous avons toujours été très proches en tant que famille et nous avons donc pu parler ensemble et planifier pour l’avenir qui est important.

Janette a remplacé Kym ce matin[/caption]

Kym a annoncé qu’elle était fiancée à Scott Ratcliffe le mois dernier[/caption]