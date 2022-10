Kym Marsh et Graziano de Strictly ont formé une « connexion profonde » alors qu’ils se rapprochent physiquement

La star de STRICTLY, Kym Marsh, a noué une « connexion profonde » avec son partenaire danseur professionnel Graziano Di Prima après être devenu « physiquement proche », a affirmé un expert en langage corporel.

L’homme de 46 ans s’est lié instantanément après avoir été associé, après avoir travaillé ensemble dans le passé.

Pennsylvanie

Kym Marsh a terminé septième de la compétition samedi[/caption]

Graziano a été accueilli dans la famille de Kym à bras ouverts alors qu’il s’efforce de la pousser aussi loin qu’il le peut dans la compétition.

Samedi soir, Graziano et Kym ont affiché des signes publics de contact physique entre eux qui montraient leur proximité, selon le comportementaliste de la télévision Darren Stanton.

S’exprimant au nom de Betfair Casino, l’expert en langage corporel a déclaré : « Kym et Graziano ont déjà une grande amitié et semblent complètement à l’aise l’un avec l’autre lorsqu’ils interagissent et en compagnie l’un de l’autre.

“Kym est une personne très dure avec elle-même et a de grandes attentes, ce qui n’est pas toujours une mauvaise chose, alors elle se tourne parfois vers Graziano pour se rassurer.

“Vers la fin de l’émission en direct, nous avons vu des preuves de leur grande connexion où Graziano avait sa main droite positionnée sur la taille de Kym et leurs genoux étaient rapprochés alors qu’ils étaient assis l’un à côté de l’autre.

“Cette interaction, d’un point de vue non verbal, suggère que la paire semble avoir une connexion très profonde l’une avec l’autre par rapport à ses concurrents et reflète le fait que Graziano joue un rôle de soutien alors que la compétition s’intensifie.”

Kym a terminé septième sur le tableau de bord après sa valse viennoise romantique à Runaway par The Corrs,

L’ancien acteur de Coronation Street a remporté 27 points des juges – et a évité d’être dans la danse.





C’est Kaye Adams qui est devenue la première à être éliminée de la compétition après avoir affronté Matt Goss.

Elle a dit qu’elle était déçue d’elle-même après avoir été un “lapin pris dans les phares” lors de sa performance de danse.

Pennsylvanie

L’acteur de Corrie avec son partenaire Graziano Di Prima[/caption]