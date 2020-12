Kym Marsh a défendu Katie Price pour avoir maquillé sa fille de 13 ans, Princess.

L’ancienne mannequin glamour, 42 ans, a été critiquée par des fans en colère qui l’ont critiquée pour avoir laissé l’adolescente se refaire une beauté à la maison.

Mais l’ancienne star de Corrie, Kym, 44 ans, a riposté aux critiques, affirmant qu’il était normal qu’un adolescent expérimente son look.

Dans son OK! dans la chronique, Kym a écrit: «J’ai vu que Katie Price avait été critiquée pour avoir permis à sa fille de 13 ans, Princess, de se coiffer et de se maquiller.

«Elle avait l’air très adulte, mais peut-être que les gens oublient qu’elle est adolescente et expérimenter votre look est tout à fait normal à cet âge.







(Image: kymmarsh / Instagram)



Kym, maman de trois enfants, qui a des filles Emily, 23 ans, et Polly, neuf ans, ainsi que son fils David, 25 ans, a admis qu’elle avait expérimenté le maquillage à l’adolescence à l’école.

«Je me maquillais furtivement à l’école vers 14 ans et ma fille aînée Emilie a commencé à jouer avec à peu près au même âge», se souvient-elle.

«Je suis heureux que ma fille Polly s’habille et joue, du moment que c’est dans le confort de notre propre maison et autour de la famille et des amis.







(Image: katieprice / Instagram)



La semaine dernière, Katie – qui partage la princesse et son fils Junior avec son ex-mari Peter Andre – a stupéfié les fans après avoir partagé une série de clichés montrant Princess avec une cure de jouvence à couper le souffle.

La fille de 13 ans avait l’air beaucoup plus âgée que ses années avec des cheveux lissés, de faux cils et un visage plein de maquillage.

L’ancienne mannequin glamour Katie a jailli sur son adolescente et s’est vantée que la beauté blonde était son « mini-moi ».







(Image: katieprice / Instagram)



Mais malgré le maquillage lourd – y compris les sourcils pleins, le fard à paupières enfumé et les lèvres brillantes – Katie a toujours édité le visage de Princess en utilisant un filtre sur sa vidéo Instagram.

« Comme une mère comme une fille », a-t-elle sous-titré le clip Boomerang, qui la montrait agitant ses propres mèches redressées alors qu’elle faisait la moue à la caméra avant de montrer à la princesse copier sa mère avec sa propre pose de visage de baiser.

