Kym Marsh de Strictly rompt son silence sur la formation de danse passée en insistant sur le fait que “je ne suis pas une danseuse”

Kym Marsh de Strictly Come Dancing a rompu son silence après qu’il soit apparu qu’elle avait déjà suivi une formation en danse.

Le Sun a révélé en exclusivité plus tôt cette semaine que Kym, 46 ans, avait une expérience de danse professionnelle en jouant dans Saturday Night Fever dans le West End de Londres en 2004.

Kym est prête à se pavaner sur la piste de danse Strictly

Kym est apparu sur scène dans Saturday Night Fever

Dans le rôle d’Annette, on l’a vue se pavaner sur scène tous les soirs après avoir reçu une formation en danse de la meilleure chorégraphe et ancienne juge de Strictly Come Dancing Arlene Phillips.

Aujourd’hui, Kym – qui avait précédemment déclaré qu’elle ne faisait que « flâner » sur scène alors qu’elle était dans le groupe pop Hear’Say – a parlé de son expérience de danse, insistant sur le fait qu’elle n’a pas d’avantage dans la compétition.

Elle a dit: “J’ai fait un peu [of dancing] quand j’étais jeune, mais c’était ton truc typique de ballet et de claquettes quand j’étais enfant. Je suis aussi allé dans une école de théâtre pendant un an mais je n’ai vraiment fait que les bases.

Kym a poursuivi: “Puis pendant mon temps avec Hear’Say, j’ai trouvé le

élément de danse vraiment difficile, nous avons fait une tournée et faire toutes les routines de danse pour cela était délicat ! Le chorégraphe se moquait de moi parce que je disais toujours “je ne peux pas le faire”.

Quant à son tour de scène, elle a ajouté: “J’étais dans Saturday Night Fever pendant six mois dans le West End, mais j’avais un rôle qui demandait peu

danser, et c’était un peu exprès.

“Donc pas beaucoup d’expérience, un peu, mais pas assez pour

me considérer comme un danseur.

Le juge strict Craig Revel Horwood a ajouté du carburant à la dispute sur l’expérience de danse plus tôt cette semaine après avoir affirmé que Kym avait dansé auparavant.

Craig, 57 ans, lui a conseillé de bien réussir dans Strictly cette année parce qu’elle connaît déjà son chemin sur une piste de danse.





Dans une interview avec le magazine Best, il a donné son avis sur les candidats célèbres de cette année, en disant : “Kym Marsh a déjà dansé et je pense qu’elle s’intégrera bien.”

Une autre source proche de Kym a toutefois minimisé le niveau de formation en danse qu’elle a suivi.

Ils ont insisté : « Arlene a dirigé le spectacle mais elle et Kym avaient un chorégraphe séparé pour enseigner les routines de danse. Le personnage de Kym n’avait que quelques petites routines de danse chorégraphiées, et c’était aussi il y a 18 ans, donc ça ne va pas donner à Kym un quelconque avantage injuste.

D’autres prétendants à Strictly cette année, comme Kaye Adams de Loose Women, 59 ans, et l’acteur Will Mellor, 46 ans, n’ont aucun antécédent professionnel sur la piste de danse et aucune expérience en danse.

Kym, qui a joué le rôle de Michelle Connor de Coronation Street de 2006 à 2019, a également admis le mois dernier qu’elle avait commencé des cours de danse à l’âge de quatre ans.

Elle a déclaré au magazine Cheshire Life: “J’ai adoré jouer dès mon plus jeune âge. J’ai été à l’école de danse dès l’âge de quatre ans, mais mes parents n’ont réalisé que je pouvais chanter qu’à l’âge de dix ans.

Kym a également avoué que les producteurs de la série de télé-réalité Popstars avaient spécifiquement demandé que les auditionnés devaient être capables de “chanter et danser”.

Kym (à gauche) faisait partie du groupe Hear'Say des années 90