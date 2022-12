Kym Marsh de Strictly rompt le silence alors qu’elle revient à l’émission de la BBC après la maladie de Covid

La star de STRICTLY, Kym Marsh, a rompu son silence en apparaissant pour la première fois dans It Takes Two après avoir été terrassé par le coronavirus.

L’actrice, 46 ans, a repris l’entraînement cette semaine et sera de retour sur nos écrans demain soir alors qu’elle et son partenaire professionnel Graziano, 28 ans, interprètent un Cha Cha Cha pour la semaine des comédies musicales.

Bbc

Kym Marsh a rompu son silence en revenant à l’émission dérivée de la BBC[/caption]

Bbc

L’actrice a dit qu’elle avait “FOMO” alors qu’elle regardait l’émission de la semaine dernière depuis son lit[/caption]

Kym a rejoint l’animatrice Janette Manrara dans l’émission dérivée jeudi soir.

Le présentateur a demandé à Kym comment c’était de regarder l’émission de chez lui la semaine dernière.

L’ancienne star de Corrie a répondu: “C’était tellement bizarre, j’avais un tel FOMO, j’ai troqué les paillettes contre des mouchoirs.

“Je l’ai regardé avec deux mouchoirs collés dans les narines.”

Graziano a ajouté: “Elle m’a appelé malade du lit et je lui ai dit” plus tard … plus tard “.”

Le duo dansera sur la chanson à succès d’Irene Cara, Fame.

Un Kym excité a déclaré: “Je suis ravi, c’est l’une de mes chansons préférées.

“Cela me ramène à l’enfance, j’ai hâte de faire tout le truc des années 80, de mettre mon lycra.

“A l’entraînement, je porte mon bandeau et mes jambières.”

Graziano a déclaré : « Elle y va ; elle aime les années 80 et les chansons.

“Nous nous amusons, lui ai-je dit, ‘c’est pour toi tu as été malade et maintenant nous sommes de retour, alors profite de chaque seconde, profite de la danse’.”

Kym a ajouté : “Honnêtement, j’ai apprécié chaque seconde, c’était incroyable.

“J’ai adoré être avec le groupe et les danseurs autour, ça donne cette camaraderie.

“En fait, là où nous devrions ressentir une réelle pression en ce moment, nous ne le sommes pas parce que nous allons juste là-bas et que nous passons le meilleur temps de notre vie.

“Si c’est la dernière fois que nous dansons, alors c’est la dernière fois que nous dansons mais nous le faisons sur un high.”

Le duo a été repéré lors de répétitions plus tôt cette semaine alors qu’ils se réunissaient pour la première fois depuis la maladie de Kym à Covid.

Partageant une photo d’elle-même et de Graziano sur Instagram, elle a dit avec enthousiasme à ses abonnés : « ENFIN de retour avec celle-ci !

“Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir danser cette semaine, et à la comédie musicale la plus emblématique” FAME “.

“Merci pour tout votre soutien et recevez de bons voeux, signifie vraiment le monde.”

Kym a reçu un laissez-passer gratuit pour le quart de finale – qui est également la semaine des comédies musicales – après avoir été testé positif au Covid-19.

Elle et Graziano ont été forcées de se retirer de l’émission du week-end dernier après avoir attrapé le virus lors de la spéciale Strictly Blackpool.

Sept membres de l’équipe de l’émission ont également été testés positifs et cela a suivi une fête des acteurs et du personnel à la fin du week-end.

Un porte-parole de Strictly a déclaré à l’époque: «La santé et le bien-être de toutes les personnes impliquées dans Strictly sont la priorité absolue de la production.

«Nous avons mis en place nos propres protocoles Covid et continuons de surveiller les directives du gouvernement.»

Mais tout le monde n’était pas satisfait de la décision de mettre Kym et Graziano directement en quart de finale de l’émission de la BBC.

S’adressant à Twitter pour se plaindre, une personne a écrit: “Je sais que Kym Marsh ne peut s’empêcher d’être malade, mais à ce stade de la compétition, je ne pense pas qu’il soit juste qu’elle obtienne un laissez-passer pour la semaine prochaine #StrictlyComeDancing.”

Quelqu’un d’autre a dit : « Personne ne devrait y aller cette semaine. C’est injuste que Kym Marsh obtienne un laissez-passer gratuit pour la semaine prochaine. Et si elle était à nouveau testée positive la semaine prochaine ???

L’émission principale de Strictly Come Dancing sera diffusée cette semaine vendredi à 20h au lieu de samedi en raison de la Coupe du monde.

La présentation des résultats suivra le samedi soir à 17h40.

Bbc

Kym a reçu un laissez-passer gratuit pour l’émission de cette semaine après avoir été frappé par Covid[/caption]