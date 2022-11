Kym Marsh de Strictly révèle la véritable raison de son effondrement dans les coulisses et de la semaine “vraiment difficile” à venir

ELLE est devenue un succès éblouissant dans la salle de bal après son début «nerveux» admis sur Strictly – mais dans les coulisses, Kym Marsh a surmonté encore plus d’obstacles qu’elle n’en a à l’écran.

Alors que ses récentes performances ont été applaudies par les juges de l’émission, en particulier le superbe tango argentin du week-end dernier, il y a quelques semaines à peine, The Sun a raconté comment Kym avait même envisagé d’arrêter après qu’une crise d’anxiété dévastatrice l’ait laissée figée par la panique et incapable de jouer.

Bbc

Strictly star Kym Marsh dit que les attaques de panique peuvent affecter n’importe qui à tout moment.[/caption] INSTAGRAM/graziano di prima

Kym Marsh remercie le pro de la danse Graziano Di Prima de l’avoir calmée[/caption]

L’incident a interrompu les répétitions, et Kym, qui danse avec le pro Graziano Di Prima, admet : “Cela m’est venu presque de nulle part, et je n’ai pas pu continuer.”

L’actrice de 46 ans ajoute : « J’ai toujours souffert de crises de panique.

“C’est quelque chose dont je n’ai pas peur de parler parce que je sais que cela peut affecter n’importe qui à tout moment.

«Parfois, cela fait des lustres (depuis une attaque) et puis tout à coup, on frappe.

EN SAVOIR PLUS KYM MARAIS ‘choix difficiles’ J’étais tellement maigre que j’ai eu du mal à acheter de la nourriture et à mettre le chauffage, dit Kym Marsh drame vestimentaire Kym Marsh distrait les fans de Strictly avec une “glissade de garde-robe” – mais l’avez-vous remarqué ?

“Tout le monde pense que parce que vous êtes à la télé, vous devez être incroyablement confiant, mais la vérité est que je ne le suis pas toujours et c’est ainsi que cela ressort.

“Je ne sais pas exactement ce qui a causé ça, je pense que j’avais eu des commentaires durs de la part des juges la semaine précédente, j’ai aussi travaillé d’autres emplois en même temps, donc c’est fatigant, et j’ai juste perdu ma confiance totalement.

” Je me suis effondré et j’ai dit ‘Je ne pense pas pouvoir faire ça’.

« À ce moment-là, je n’étais même pas sûr de pouvoir continuer le spectacle.





« C’est difficile à expliquer, on ne le voit pas venir. J’ai suivi une thérapie pour l’anxiété et j’ai essayé des choses comme ça, mais cela peut encore grimper, généralement juste au moment où vous pourriez le plus vous en passer.

“Il y avait beaucoup de larmes, et quelques-uns des autres gars ont dû intervenir pour m’aider et ils ont annulé la répétition à ce moment-là.

“Tout le monde était super dans l’équipe et la production, Hamza (Yassin, présentateur de la faune et autre concurrent) était particulièrement gentil.

“Il m’a juste calmé et a essayé de me rappeler ‘Nous ne faisons que danser’, et c’est Graziano qui m’a vraiment aidé.

“C’est juste l’homme le plus incroyable et nous sommes vraiment proches, même s’il n’avait aucune idée de qui j’étais vraiment avant.

« Maintenant, il vient chez nous une fois par semaine pour le dîner.

«Je pense que si je donnais un conseil à quelqu’un avant Strictly, ce serait de vraiment connaître votre partenaire et de vous rapprocher d’eux. . .

“OK, mais pas SI proche!” a-t-elle plaisanté, faisant référence à la malédiction Strictly – blâmée pour la rupture des relations de certains candidats précédents après qu’ils se soient rapprochés de leurs partenaires de danse.

« Il n’y a aucun danger pour nous. Soyons honnêtes, j’ai 46 ans et il en a 28, je pourrais en fait être sa mère !

Instagram

Kym Marsh dit que Strictly l’a rapprochée de son mari Scott[/caption] Instagram

En fait, l’émission a rapproché la jeune mariée Kym de son mari Scott, un officier en service dans l’armée.

Son rôle dans le régiment de parachutistes signifie que le couple a l’habitude de passer des semaines à part car il est basé à la caserne de Sandhurst dans le Berkshire, tandis que Kym vit à Warrington, dans le Cheshire.

Strictly a amené la paire à Londres chaque semaine et “nous a vraiment fait du bien”, dit Kym.

Elle explique: “Loin de la malédiction Strictly, nous passons plus de temps ensemble que jamais en couple, et je suis vraiment ravie que Scott soit là pour me soutenir.

“C’EST POUR ARCHIE”

« Il est vraiment fier et sait que je travaille dur. En fait, les choses ont juste commencé à se mettre en place au cours des dernières semaines, même s’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

« Le tango argentin me convenait parce que je pense que c’est plus théâtral, c’est essentiellement du jeu d’acteur. Je pense que ce genre de danse me convient, et je suis meilleur avec les trucs latins qu’avec la salle de bal.

“Mais j’ai retrouvé une certaine confiance – c’est comme si mon Tony Adams intérieur commençait à sortir.

“Je l’aime, et je pense que nous devons tous être un peu plus comme Tony dans nos vies et nous jeter la tête la première.

“C’est ce que j’ai commencé à faire.”

Je veux continuer et m’améliorer aussi longtemps que possible

Kym sur ses espoirs stricts

Mais une danse déchirante cette semaine laissera probablement Kym dans le besoin de toute sa force intérieure, car elle dédie sa routine à son petit fils Archie, décédé tragiquement en 2009 peu de temps après sa naissance prématurée.

Elle est également maman de David, Emilie et Polly.

Kym et Graziano interpréteront un American Smooth foxtrot sur la ballade Snow Patrol Chasing Cars – un morceau qui a été joué à peu près au moment du décès d’Archie – avec Kym disant: “Je danse pour lui cette semaine.”

Elle explique : « Il aurait 13 ans maintenant, un adolescent. Je peux à peine le croire.

« À certains égards, on a l’impression que le temps s’est écoulé, mais à d’autres, c’est encore très brut et vivant.

“Mais la perte d’un bébé est un sujet qui me tient à cœur et dont j’ai parlé à plusieurs reprises, car l’impact et la douleur de cette expérience ne vous quittent jamais.

“Danser sur cette chanson sera difficile, mais il a toujours été important pour moi de le garder dans nos mémoires – nous n’avons peut-être pas passé beaucoup de temps ensemble, et nous n’avons jamais pu découvrir le petit garçon qu’il serait devenu, comment son rire a sonné ou quelle équipe de football il aurait pu aimer, mais cela signifie beaucoup pour moi.

“C’est en fait quelque chose d’autre que Graziano et moi avons en commun – cela ne le dérange pas que je partage cela avec vous, mais les gens ne réalisent pas qu’il était en fait un jumeau – mais malheureusement, ils ont perdu son jumeau à la naissance.

“Alors ce week-end est pour Archie, et aussi pour Stefano son frère.

“Et nous allons lui donner tout ce que nous pouvons en leur mémoire.”

Pennsylvanie

Kym dit qu’elle ne pense pas encore à gagner le concours[/caption]

La semaine dernière, Kym a décroché son premier score parfait de la compétition – après s’être considérablement améliorée ces dernières semaines grâce à sa confiance renouvelée – un coup de pouce qui, espère-t-elle, lui permettra de franchir les dernières étapes de la compétition.

Elle explique : « Je ne pense pas vraiment aux finales ou à quelque chose comme ça, et il y a des danseurs vraiment brillants dans la compétition.

“Mais j’ai commencé à vraiment apprécier cela, donc je suis simplement heureux d’être encore ici, et je veux continuer et continuer à m’améliorer aussi longtemps que possible.

“La vérité est qu’au début, je ne pensais vraiment pas pouvoir le faire, et j’ai regardé les autres et je me suis senti dépassé.

“Mais Graziano a été un professeur tellement incroyable et tellement patient que j’ai l’impression de trouver mes marques – littéralement.

En savoir plus sur le soleil MYSTÈRE DE LA JUNGLE Les fans de I’m A Celeb slam show alors que leurs stars préférées “disparaissent” SIÈGE-UATION Une femme critique son petit ami pour avoir embarqué sans elle – mais les gens sont divisés

“Cela a déjà été l’expérience la plus brillante. C’est difficile d’équilibrer cela avec mes autres emplois, car je filme également Waterloo Road en ce moment et je présente Morning Live – je suis vraiment crevé et j’ai fait de la physio parce que j’ai mal partout maintenant, mais ça vaut le coup ce.

“J’essaie juste de profiter de chaque minute, et j’espère que cette semaine nous ferons la fierté d’Archie.”

Pennsylvanie

Son compatriote Hamza Yassin était “particulièrement gentil”, dit Kym[/caption] Bbc

Kym Marsh dit que Strictly a été une expérience incroyable pour elle[/caption]