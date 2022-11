Kym Marsh de Strictly révèle la tragédie familiale secrète de son partenaire professionnel Graziano di Prima

La star de STRICTLY Come Dancing, Kym Marsh, a parlé de la tragédie familiale secrète du danseur professionnel Graziano di Prima.

Kym, 46 ans, a révélé qu’elle dédiait sa performance ce week-end à son fils Archie, décédé tragiquement peu de temps après sa naissance en 2009.

Rex

Pennsylvanie

Mais l’ancienne star de Coronation Street a également expliqué comment leur foxtrot American Smooth à la ballade Snow Patrol Chasing Cars aura également une signification particulière pour Graziano, 28 ans.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Kym – qui est aussi maman de David, Emilie et Polly – a déclaré : « Je danse pour [Archie] cette semaine.

« Il aurait 13 ans maintenant, un adolescent. Je peux à peine le croire. À certains égards, on a l’impression que beaucoup de temps s’est écoulé, mais à d’autres, c’est encore très brut et vif.

“Mais la perte d’un bébé est un sujet qui me tient à cœur et dont j’ai parlé à plusieurs reprises, car l’impact et la douleur de cette expérience ne vous quittent jamais.

En savoir plus sur Strictly Come Dancing STRICTEMENT LE PASSÉ Seann Walsh de Strictly promet de mettre le scandale de Katya Jones derrière lui KISSING-GATE Voici ce qui s’est VRAIMENT passé entre Seann Walsh et Katya Jones de Strictly

“Danser sur cette chanson sera difficile, mais il a toujours été important pour moi de le garder dans nos mémoires.”

Kym partage Archie et Polly, 11 ans, avec son ex-mari, l’acteur Jamie Lomas.

David, 26 ans, et le père d’Emilie, 24 ans, est l’ex de Kym, Davide Cunliffe.

Parlant d’Archie, Kym a déclaré: “Nous n’avons peut-être pas eu beaucoup de temps ensemble, et nous n’avons jamais pu découvrir le petit garçon dans lequel il serait devenu, comment son rire sonnait ou quelle équipe de football il aurait pu aimer, mais cela signifie beaucoup pour moi.





Révélant à quel point la danse aura une signification particulière pour son partenaire professionnel, Kym a poursuivi : « C’est aussi quelque chose d’autre que Graziano et moi avons en commun.

“Ça ne le dérange pas que je partage ça avec vous, mais les gens ne réalisent pas qu’il était un jumeau, mais malheureusement, ils ont perdu son jumeau à la naissance.

“Alors ce week-end c’est pour Archie, et aussi pour Stefano, son frère. Et nous allons lui donner tout ce que nous pouvons en leur mémoire.