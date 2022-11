Kym Marsh de Strictly fond en larmes suite à une “énorme” erreur après avoir dédié la danse à son petit fils Archie

KYM Marsh a essuyé ses larmes ce soir car elle craignait que son erreur sur la piste de danse ne lui ait coûté une place dans la semaine de Strictly à Blackpool.

Kym et Graziano Di Prima ont dansé une douceur américaine sur Chasing Cars, à l’origine par Snow Patrol, et ont dédié la performance à son fils Archie, né prématurément et décédé peu de temps après.

Avant de monter sur scène, elle a déclaré: «J’ai l’impression qu’en faisant cette danse, non seulement ce sera à la mémoire d’Archie, mais cela pourrait aussi, espérons-le, amener les gens à parler de leurs expériences car c’est la bonne voie pour remettre votre vie en arrière. ensemble.”

Les juges ont loué sa “fragilité” et sa “vulnérabilité” mais ont noté une erreur à mi-parcours.

Après la danse, Kym est devenue en larmes et s’est excusée auprès de Grazian d’avoir mis en danger sa chance d’atteindre Blackpool.

Cependant, les juges lui ont quand même accordé 31 points sur 40 possibles.