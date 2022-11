Kym Marsh de Strictly embrasse son mari Scott après s’être ouvert sur l’effondrement des coulisses

La star de CORONATION Street, Kym Marsh, est tout sourire avec son mari Scott Ratcliff après sa crise d’angoisse dévastatrice dans les coulisses de Strictly Come Dancing.

L’ex-star de Corrie a été photographiée en train de se détendre avec son mari après une longue journée de répétitions pour le concours de la BBC.

Kym Marsh plante un baiser sur Scott Ratcliff après sa crise d'angoisse

Kym avait l'air beaucoup plus heureuse après sa récente oscillation

La sirène stricte Kym s’est rapprochée de son mari, le major de l’armée, Scott, alors qu’elle portait des baskets, des leggings et un sweat à capuche idéal pour l’entraînement de danse.

Scott a été photographié rayonnant alors que Kym plantait un baiser sur sa joue alors qu’ils quittaient Strictly HQ.

L’heureux couple s’est marié en 2021 lors d’une somptueuse cérémonie après avoir commencé à se fréquenter en 2018.

L’actrice Kym s’est rendue sur la piste de danse ces dernières années, mais son passage dans la série n’a pas été tout sourire.

Depuis qu’elle a lutté contre l’anxiété dans la série, la star a depuis parlé de son “effondrement” dans les coulisses et de l’anxiété qui a entraîné l’annulation des répétitions.

La star aurait envisagé de quitter la série malgré une vague de soutien des téléspectateurs et de bons commentaires des juges de la série.

Elle a expliqué: “Cela m’est venu dessus, presque de nulle part, et je ne pouvais pas continuer.”

L’actrice a ajouté : « J’ai toujours souffert d’attaques de panique.





“C’est quelque chose qui ne me dérange pas d’en parler parce que je sais que cela peut affecter n’importe qui à tout moment.”

Kym a révélé que son partenaire de danse Graziano Di Prima l’avait soutenu tout au long de ses difficultés dans la série, expliquant: “Il m’a juste calmé et a essayé de me rappeler” Nous ne faisons que danser “, et c’est Graziano qui m’a vraiment aidé.”

Kym, 46 ans, et Graziano, 28 ans, ont dansé le tango argentin samedi soir dernier.

Ce soir, l’ancienne star de Coronation Street interprétera un foxtrot American Smooth sur la ballade Snow Patrol Chasing Cars et a déclaré que cela aurait également une signification particulière pour Graziano après sa tragédie familiale.

Kym avait eu du mal à rester ensemble la semaine dernière après une danse émouvante