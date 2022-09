Kym Marsh de Strictly Come Dancing révèle un état de santé terrifiant qui pourrait ruiner la danse de cette semaine

La star de STRICTLY Come Dancing, Kym Marsh, a parlé d’un problème de santé terrifiant qui pourrait compromettre sa danse ce week-end.

Le présentateur de Morning Live, 46 ans, a tout révélé sur le problème médical effrayant dans l’épisode de vendredi de Strictly: It Takes Two.

Bbc

Kym a parlé de son problème de santé[/caption]

Bbc

La star a été montrée en train de tourner lors des répétitions[/caption]

En conversation avec Rylan Clark, Kym était en studio avec son partenaire Graziano Di Prima.

La conversation s’est tournée vers la routine de demain soir, la valse viennoise, que Kym interprétera sur le morceau Runaway des Corrs.

Lorsqu’on lui a demandé si elle se sentait malade à cause de tous les tours de la routine, Kym a révélé qu’elle souffrait d’un problème de santé qui l’aggravait encore.

Elle a expliqué : “Eh bien, vous voyez, j’ai des vertiges visuels. J’ai eu un problème d’oreille il y a environ six ans et cela m’a laissé des vertiges visuels, donc même les lumières mouvantes me font me sentir bizarre.

“Je ne peux pas le faire, donc tourner et tourner, il y a une partie particulière dans cette routine où je tourne si vite et puis il [Graziano] veut que je me lève et fasse un tour par moi-même. Eh bien, je ne peux pas les faire dans le meilleur des cas, donc je me dis littéralement: “Oh mon dieu, qu’est-ce que je vais faire ici?”

La révélation de Kym survient alors que certains fans ont fustigé ses débuts dans Strictly Come Dancing comme “injustes”.

En effet, le couple devait danser le jive – une routine généralement difficile – pour leurs débuts.

Un fan s’est rendu sur Twitter pour écrire: “C’est injuste de donner un coup de pied dans Wk1 mais, bien que ce soit provisoire et plus lent que nous le souhaiterions, Kym l’a bien présenté et était plus propre que d’habitude Wk1 #Strictly.”





Un deuxième a dit: «Jive la première semaine me semble toujours un peu dur. Je pensais que Kym faisait également du bien-être en premier. Beaucoup de potentiel une fois que les nerfs diminuent un peu !

Un troisième a ensuite poursuivi: “Toujours penser qu’un jive la première semaine est injuste”, tandis qu’un quatrième a écrit: “Wow de recevoir Jive la première semaine, c’est vraiment difficile pour quiconque d’obtenir #Strictly.”

L’un d’eux a alors conclu : « Une superbe première danse de Kym et Graziano. Le jive est une danse difficile.

Malgré les inquiétudes, la paire a obtenu un score de 23 des juges.

Quinze célébrités ont pris la piste de danse ce soir pour le premier épisode de la série et beaucoup ont fini par obtenir des notes élevées de Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton du Beke.

Les téléspectateurs ont estimé que si certaines personnes étaient surévaluées, d’autres étaient sous-évaluées – comme Fleur East – et ils ont exigé de savoir ce qui se passait.

Pennsylvanie

L’ex-star de Corrie est associée à Graziano Di Prima[/caption]