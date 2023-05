Kym Marsh abandonne sa bague de mariage alors qu’elle profite d’une soirée glamour après la séparation de son mariage

La NOUVELLE célibataire Kym Marsh sort en solo pour la première fois hier soir aux Pride of Manchester Awards depuis qu’elle a rompu avec son troisième mari Scott Ratcliff.

L’animatrice de BBC Morning Live, 46 ans, portait une robe noire plongeante alors qu’elle sortait sans son mariage ni ses bagues de fiançailles.

Kym Marsh est sorti en solo pour la première fois aux Pride of Manchester Awards

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé en exclusivité que le mariage de 18 mois de Kym et Scott était terminé

Kym a été rejointe sur le tapis rouge par sa fille musicienne Emilie Mae Cunliffe.

Cela survient quelques heures après que Kym ait retiré « l’épouse de Scott » de sa biographie Instagram et l’ait effacé de ses comptes de réseaux sociaux.

La star et Scott se sont mariés en octobre 2021 après s’être rencontrés trois ans plus tôt.

Le couple a décidé d’arrêter après avoir découvert que leur carrière les séparait.

Une source a déclaré: « Kym a été tellement occupée, et l’année dernière, cela signifiait strictement que même ses week-ends étaient empilés avec les répétitions en semaine.

« Plus récemment, elle a filmé partout et répété pour une nouvelle représentation théâtrale.

« Et Scott est basé dans une caserne dans le sud – il a également une carrière très occupée. »

Des signes de la séparation de Kym et Scott étaient apparus en ligne ces derniers mois.

Kym a posté pour la dernière fois une photo avec son mari le jour de la Saint-Valentin, partageant un simple selfie avec Scott, qu’elle a sous-titré : « Joyeuse Saint-Valentin aux Hubs !!!! Je t’aimeuuuu.

Mais depuis lors, elle a posté une photo de ses enfants uniquement et a commenté: « La famille est tout. »

Elle a également été récemment photographiée à plusieurs reprises sur le tapis rouge avec sa fille sosie Emilie pour compagnie, au lieu de Scott.

Scott est le troisième mari de Kym.

Elle a été mariée à l’acteur d’EastEnders, Jack Ryder, de 2002 à 2009, et à la star de Hollyoaks, Jamie Lomas, de 2012 à 2014.

Kym a été rejointe sur le tapis rouge par sa fille musicienne Emilie Mae Cunliffe

La soirée de Kym est survenue quelques heures après qu'elle ait retiré « l'épouse de Scott » de sa biographie Instagram et l'ait effacé de ses comptes de réseaux sociaux