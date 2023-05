Kym Marsh abandonne sa bague de fiançailles après s’être séparée de Scott alors qu’elle sort avec une fille sosie

KYM Marsh a abandonné sa bague de fiançailles après sa séparation de son troisième mari, Scott Ratcliff.

Le Sun a raconté la semaine dernière comment leur mariage de 18 mois avait pris fin après que leur carrière les ait séparés.

Désormais, l’actrice de 46 ans a été aperçue en balade avec une seule bague à son doigt de mariage, alors qu’elle en portait normalement trois.

Kym a gardé ses cheveux bruns et a été vue en tenue décontractée alors qu’elle marchait aux côtés de sa fille sosie Emilie.

L’actrice de Corrie a opté pour un pull noir avec une écriture rose, ainsi que des leggings noirs, une veste en cuir et des baskets.

Elle a lié les bras à sa fille et a pu être vue en train de faire un câlin à quelqu’un, au cours duquel sa main pouvait être vue sans bagues.

Kym a épousé le major de l’armée Scott, 34 ans, après avoir proposé son anniversaire en juin 2021.

Le soldat avait profité d’une longue pause rare à la maison de l’armée, ce qui signifie que Kym a pu voir plus de son beau.

Et elle a dit au Sun à l’époque: « Je me sens tellement chanceuse d’être dans cette situation. »

Deux ans plus tard, le présentateur de télévision l’a appelé à cause de la pression de son travail, et une source nous a dit : « Kym a été tellement occupée, et l’année dernière, Strictly signifiait que même ses week-ends étaient empilés avec les répétitions en semaine.

« Plus récemment, elle a filmé partout et répété pour une nouvelle représentation théâtrale.

« Et Scott est basé dans une caserne dans le sud – il a également une carrière très occupée. »

Et des signes de leur séparation sont apparus en ligne ces derniers mois.

Kym a posté pour la dernière fois une photo avec son mari le jour de la Saint-Valentin, partageant un simple selfie avec Scott, qu’elle a sous-titré : « Joyeuse Saint-Valentin aux Hubs !!!! Je t’aimeuuuu.

Elle a également commenté « la famille est tout » dans un récent post avec ses enfants, et a partagé le tapis rouge avec sa fille sosie Emilie, au lieu de Scott, ces derniers mois.

