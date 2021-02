Kylie Moore-Gilbert révèle le mantra qui l’a maintenue en vie dans une prison iranienne

Se dire qu’elle était « libre, quoi qu’il arrive », c’est ainsi que Kylie Moore-Gilbert est restée en vie enfermée dans une prison iranienne infernale pendant plus de deux ans.

L’universitaire australien a été libéré en novembre après avoir passé 804 jours en prison pour de fausses accusations d’espionnage.

Dans un aperçu d’une interview diffusée le 9 mars, le Dr Moore-Gilbert a déclaré que son mantra quotidien était « Je suis libre, peu importe ce que vous me faites, je suis toujours libre ».

« Je veux parler de ce qui m’est arrivé … Cet endroit est mon cauchemar », a déclaré stoïquement le joueur de 33 ans à Sky News Australia.

Le Dr Moore-Gilbert a déclaré que lors de son arrestation sur le chemin de l’aéroport, elle avait eu le sentiment instinctif qu’elle avait « de graves problèmes ».

L’universitaire anglo-australien Kylie Moore-Gilbert (photo de gauche), qui a été détenu à l’isolement dans une prison iranienne pendant plus de 800 jours, s’est séparé de son mari après avoir prétendument découvert qu’il avait eu une liaison avec sa collègue le Dr Kylie Baxter pendant qu’elle était derrière les barreaux. À droite: M. Hodorov avec le Dr Baxter

Lorsqu’on lui a demandé si elle savait qui «l’avait endossée» auprès des autorités iraniennes, elle a répondu: «Oui».

L’animatrice Melissa Doyle, qui en 2020 a quitté Seven News après 25 ans, a déclaré que le Dr Moore-Gilbert était « l’une des femmes les plus remarquables » qu’elle ait jamais interviewées.

«Son expérience vous effrayera et vous choquera à la fois, sa détermination à survivre vous laissera impressionné, mais surtout, sa grâce et sa force vous inspireront», a-t-elle déclaré.

« Je ne sais pas comment elle a survécu à des années d’enfer – l’isolement cellulaire, la famine et la peur constante de ce qui pourrait se passer ensuite. Sa dignité ne peut qu’être admirée.

Doyle a déclaré à News Corp que la spécialiste des études islamiques avait été détenue dans une cellule de prison semblable à une « boîte » pendant ses sept mois d’isolement.

« C’était si petit et il y avait une fenêtre fermée. Elle rentre dans les détails sur ce que c’était, ce que c’était et comment elle a survécu… sa force mentale à travers cela, pour continuer, pour rester en vie et les pensées qu’elle avait de son avenir », a-t-elle déclaré.

« J’ai l’impression qu’elle ne l’a pas encore complètement traitée et elle reconnaît qu’elle n’en a pas beaucoup traité dans son esprit. J’ai presque l’impression qu’elle l’a en quelque sorte mis dans une boîte et qu’elle est rentrée à la maison et elle a tellement d’autres choses à gérer

Le Dr Moore-Gilbert, un universitaire en études islamiques, a été libéré en novembre dernier dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers après avoir passé 804 jours en prison pour de fausses accusations d’espionnage.

« À un moment donné, elle raconte qu’elle a presque l’impression de regarder quelqu’un d’autre. Ce qu’elle vit, c’est comme se regarder dans un film.

Les retrouvailles du Dr Moore-Gilbert avec son mari après des années de captivité ne se sont pas bien déroulées. s’est séparée lorsqu’elle aurait découvert qu’il avait eu une liaison alors qu’elle était derrière les barreaux.

Après avoir été libérée et atterri à Melbourne, elle a découvert que son mari russo-israélien, Ruslan Hodorov, était en couple avec le Dr Kylie Baxter, son collègue universitaire et directeur de doctorat, a rapporté The Herald Sun.

Avant son arrestation en septembre 2018, le Dr Moore-Gilbert et M. Hodorov venaient d’acheter une maison dans l’est de Melbourne après s’être mariés en 2017 lors d’une cérémonie juive.

Elle serait en train de divorcer après avoir découvert sa présumée infidélité.

M. Hodorov et le Dr Baxter ont tous deux fait pression pour la libération du Dr Moore-Gilbert après son arrestation pour espionnage en septembre 2018.

Elle a été condamnée à 10 ans d’emprisonnement mais a toujours nié les accusations.

Le Herald Sun a cité des amis de M. Hodorov, 31 ans, et du Dr Baxter, 43 ans, affirmant que leur liaison avait commencé un an après l’arrestation du Dr Moore-Gilbert.

Le Dr Moore-Gilbert et le Dr Baxter sont tous deux experts en études sur le Moyen-Orient à l’Université de Melbourne.

Le Dr Moore-Gilbert aurait subi un « immense » choc en apprenant la prétendue liaison de son mari.

Elle avait défendu son mari en prison en refusant de l’aider à l’attirer en Iran dans un complot concocté par ses ravisseurs, la Société des gardiens de la révolution islamique.

Une lettre du Dr Moore-Gilbert au Premier ministre australien Scott Morrison, qui a été sortie clandestinement de la prison d’Evin, a révélé comment les pasdaran ont tenté de tendre un piège à M. Hodorov, qu’ils ont accusé à tort d’être un espion israélien.

«Les gardiens de la révolution m’ont emprisonné dans ces conditions terribles pendant plus de neuf mois afin de m’extorquer à la fois personnellement et à mon gouvernement», a écrit le Dr Moore-Gilbert au Premier ministre.

« Ils ont également tenté de m’utiliser comme otage dans un complot diabolique pour attirer mon mari, un résident permanent australien (et bientôt un nouveau citoyen) à me rejoindre dans une prison iranienne. »

Le Dr Moore-Gilbert et M. Hodorov se sont mariés quelques mois avant qu’elle ne quitte leur domicile de Melbourne pour son voyage d’étude en Iran.

Ils se sont rencontrés une décennie plus tôt lorsqu’elle s’est rendue en Israël, où M. Hodorov a vécu après avoir émigré de Russie avec sa famille.

Pendant son incarcération, le Dr Moore-Gilbert a été détenu dans une minuscule cellule à des températures glaciales et a été soumis à des tortures psychologiques.

Un porte-parole de l’université a refusé de commenter les allégations de l’affaire.

«L’université est reconnaissante que le Dr Kylie Moore-Gilbert soit retournée en Australie et se rétablisse avec sa famille et ses amis», ont-ils déclaré au Daily Mail Australia.

«Notre priorité est sa santé et son bien-être. Nous avons hâte qu’elle revienne sur le campus lorsqu’elle sera prête.

«Nous ne ferons pas de commentaires sur la vie privée de Kylie.

Le Dr Moore-Gilbert a précédemment décrit certaines des conditions dans sa prison lorsqu’elle a écrit un tweet en décembre à propos d’un autre détenu.

Elle a les yeux bandés chaque fois qu’elle quitte sa petite cellule froide et vide », a-t-elle écrit.

« Elle est même masquée et les yeux bandés lorsqu’elle est emmenée dans la zone ‘d’exercice’ en plein air. Si elle refuse, elle sera menottée et traînée de force.

«Personne n’a entendu parler d’elle depuis son transfert.

Le mois dernier, le Dr Moore-Gilbert a retrouvé les blogueurs de Perth Jolie King et Mark Firkin, deux prisonniers avec lesquels elle a passé du temps derrière les barreaux.

«Sinistre réunion secrète du mal» «Agents du Mossad» «complotant la domination du monde (veuillez noter qu’aucun drone n’a été blessé lors de la prise de cette photo!)», A-t-elle écrit avec un selfie du trio.

La femme de 31 ans (à droite) a partagé une photo mercredi avec les blogueurs de Perth Jolie King (au milieu) et Mark Firkin (à gauche) qui ont été emprisonnés avec elle pendant trois mois.

L’universitaire anglo-australien Kylie Moore-Gilbert débarque d’un avion du gouvernement australien à Canberra le 27 novembre 2020 après sa libération

Mme King et M. Firkin avaient passé trois ans dans la prison d’Evin, dans le nord de l’Iran, avant d’être libérés en octobre 2019.

Le Dr Moore-Gilbert a été arrêtée à l’aéroport de Téhéran en septembre 2018 alors qu’elle tentait de quitter le pays.

Les accusations dont elle a été reconnue coupable découleraient de la croyance des autorités iraniennes selon laquelle elle était une espionne pour Israël en raison de sa relation avec un citoyen israélien.

Nick Warner, le chef du service de renseignement australien, a négocié avec succès un échange de prison contre la liberté du Dr Moore-Gilbert.

Il est censé avoir passé des mois à convaincre les gens lors de réunions et même lors de réunions sociales pour faire libérer les prisonniers thaïlandais – que le gouvernement iranien appelait des «hommes d’affaires».

L’ambassadeur d’Australie en Thaïlande, Allan McKinnon, a également fait pression auprès des responsables thaïlandais pour qu’ils libèrent trois terroristes iraniens en échange du professeur de l’Université de Melbourne.