Kylie Minogue Tension 2025 : la pop star annonce une tournée mondiale et comment obtenir des billets

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Mon travail récent axé sur les électeurs latinos de l’Arizona m’a montré à quel point le journalisme indépendant est crucial pour donner la parole aux communautés sous-représentées. Votre soutien nous permet de raconter ces histoires et d’attirer l’attention sur des problèmes souvent négligés. Sans votre contribution, ces voix ne seraient peut-être pas entendues. Chaque dollar que vous donnez nous aide à continuer de mettre en lumière ces questions cruciales à l’approche des élections et au-delà. Éric Garcia Chef du bureau de Washington

Kylie Minogue a annoncé une immense tournée mondiale pour 2025, qui verra la légende de la pop se lancer dans sa plus grande série de concerts internationaux depuis plus d’une décennie.

La tournée débutera l’année prochaine dans le pays natal de Minogue, l’Australie, avant de se diriger vers l’Asie et finalement vers le Royaume-Uni en mai. D’autres pays et dates devraient être annoncés dans les semaines à venir, notamment des concerts en Europe, en Amérique du Nord et du Sud.

Minogue, 56 ans, reprendra des chansons de son album de 2023 Tension – comme son hymne d’été à succès « Padam Padam » – sur la route.

Elle va libérer Tension IIune toute nouvelle collection de 13 titres dance qui sortira le mois prochain, le 18 octobre. Le prochain album comprend neuf nouvelles chansons studio de Kylie, ainsi que son dernier tube dance « Edge of Saturday Night » avec le DJ américain The Blessed Madonna et des collaborations avec Bebe Rexha, Tove Lo et Sia.

Parlons de la Tension tournée, Minogue a déclaré dans un communiqué : « J’ai hâte de partager des moments magnifiques et sauvages avec les fans du monde entier, célébrant la Tension époque et plus encore !

Minogue devrait annoncer d’autres dates dans les semaines à venir (Fourni)

« Ce fut une aventure exaltante jusqu’à présent et maintenant, préparez-vous pour votre gros plan car j’appellerai Lumières, Caméra, Action… et il y aura beaucoup de Padaming ! »

Les billets pour les dates au Royaume-Uni seront mis en vente à 10 heures le vendredi 27 septembre. Vous pouvez trouver les places disponibles sur Ticketmaster à ce moment-là.

Les dates au Royaume-Uni comprennent des spectacles à Glasgow, Newcastle, Sheffield, Nottingham et Birmingham, ainsi que deux nuits à l’O2 Arena de Londres.

Le public va probablement être gâté. L’IndépendantDans sa critique quatre étoiles du récent spectacle de Minogue en juillet au festival britannique Summer Time à Hyde Park, Adam White a écrit que sa performance était à la fois sensuelle et agréablement ringarde – un énorme rappel du cool indéniable de Minogue.

« Minogue est ouverte, ravie et émotive dès le début. À peine un quart du concert s’est écoulé qu’elle se précipite au fond de la scène pour essuyer une larme », a écrit White.

Les dates britanniques annoncées pour la tournée Tension 2024 sont :

16 mai 2025, Glasgow, OVO Hydro

17 mai, Newcastle, Utilita Arena

19 mai, Manchester, AO Arena

22 mai, Liverpool, M&S Bank Arena

23 mai, Sheffield, Utilita Arena

26 mai, Londres, The O2

27 mai, Londres, The O2

30 mai, Nottingham, Motorpoint Arena

31 mai, Birmingham, bp pulse EN DIRECT

Les billets pour les dates au Royaume-Uni seront mis en vente à 10 heures le vendredi 27 septembre. Pour plus d’informations, visitez le site de Minogue ici.