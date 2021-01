Kylie Minogue a déclenché des rumeurs parmi ses fans selon lesquelles elle pourrait être sur la sortie d’un nouveau clip.

La princesse pop de 52 ans – qui a sorti son 15e album studio Disco en novembre 2020 – a reçu un barrage de questions de la part des fans après avoir dévoilé une collection torride de photos professionnelles sur les réseaux sociaux.

Dans les clichés que Kylie a partagés avec ses 2,1 millions d’abonnés Instagram, la chanteuse Can’t Get You Out of My Head a enfilé un béret noir et une magnifique robe zippée en cuir.

Elle a terminé son look avec des boucles d’oreilles en perles, dont l’une épelait la lettre «M».

Alors que de nombreux fans se sont rassemblés pour féliciter la star pour les clichés grésillants, d’autres pensaient que les images fixes auraient pu être extraites d’un prochain clip vidéo.

« Vraie vidéo groove ??? » a écrit un fan.

Un troisième a simplement ajouté: « Une nouvelle vidéo bientôt? »

Malgré l’excitation, Kylie reste jusqu’à présent au courant de tout projet de vidéo musicale à venir.

Le dernier message de Kylie intervient peu de temps après que le chanteur s’est associé à Dua Lipa pour dévoiler une version accélérée de la chanson de Kylie, Real Groove.

Le remix est sorti le soir du Nouvel An après que le duo soit devenu des amis proches après avoir été présenté en février.

Dua Lipa n’est pas le seul artiste avec lequel Kylie semble travailler en étroite collaboration sur de nouveaux matériaux.

Selon le Daily Star, Robbie Williams a également enregistré une nouvelle chanson avec Kylie – plus de deux décennies depuis que les musiciens emblématiques ont joué ensemble « Kids ».

« J’ai une chanson avec Mlle Kylie Minogue, j’ai de grands projets pour elle si elle est prête. J’ai de grands projets », a déclaré Robbie à la publication.

