Kylie Minogue signe un accord avec UTA pour le divertissement en direct et le théâtre

UTA a signé l’auteur-compositeur-interprète et acteur Kylie Minogue pour une représentation en direct aux États-Unis et au Canada et agissant dans le monde entier.

Minogue a remporté un Grammy lors de la 66e cérémonie annuelle de pré-télédiffusion du meilleur enregistrement de danse pop pour son single « Padam Padam » de 2023, un morceau sorti dans le cadre de son 16e album, « Tension ». La chanson est devenue omniprésente sur les réseaux sociaux, devenant un hymne mondial pour la communauté LGBTQ et se qualifiant comme le plus grand succès du chanteur de l’ère du streaming.

Minogue, dirigée par Polly Bhowmik de A&P Artist Management, devrait également recevoir le Brits Global Icon Award lors de la cérémonie de cette année le 2 mars, « en reconnaissance de sa carrière s’étendant sur cinq décennies en tant que l’une des stars de la musique les plus réussies et les plus emblématiques au monde. “, ont déclaré les organisateurs.

L’icône britannique est la plus haute distinction décernée par les Brit Awards, avec des lauréats précédents tels qu’Elton John, Robbie Williams, David Bowie et Taylor Swift.

+ Ours1Boss a signé un accord de coédition de trois ans avec Rick Rubin’s Records américains et Enregistrements de pouls cela permettra au groupe hip-hop montant de rester indépendant. Parallèlement à l’annonce de la signature, Bear1Boss a publié son nouveau projet, « Super Boss ! »

Introduit par Isaac Heymann et Orlando Emerson-Sullivan d’A&R, l’accord a été négocié et géré par l’avocate Aurielle Brooks et le manager de Bear1Boss, Joseph Hirsch.

+ IMC rendra hommage à l’auteur-compositeur-interprète Horacio Palencia avec le prix du président de BMI lors des BMI Latin Awards 2024 le 13 mars. La cérémonie privée sera animée par le président et chef de la direction de BMI, Mike O’Neill, et le vice-président de la création de BMI pour le latin, Jesus Gonzalez, au Beverly Wilshire Hotel.

“Depuis qu’il a rejoint la famille BMI il y a vingt ans, Horacio a joué un rôle majeur dans le succès et l’évolution de la musique mexicaine grâce à son lien profond avec le cœur et l’âme de son héritage musical”, a déclaré Gonzalez. « En plus du succès commercial d’Horacio, il a acquis un large respect au sein de l’industrie et s’est imposé comme l’un des auteurs-compositeurs les plus talentueux et les plus recherchés de la musique latine. Nous sommes très fiers d’honorer Horacio et sa carrière prolifique avec le Prix du Président BMI et de célébrer les réalisations créatives de tous nos lauréats du BMI Latin Award 2024. Ce sera une soirée incroyable dont on se souviendra.

Le Prix du Président BMI est décerné à un auteur-compositeur, un producteur ou un dirigeant qui a profondément influencé l’industrie du divertissement. En recevant cet honneur, Palencia rejoint les précédents récipiendaires du Prix du Président de BMI, notamment Carlos Vives, Gloria Trevi, Juanes, Luis Fonsi, Mario Quintero, Pitbull, Sergio George et Wisin & Yandel, entre autres.

+ Jason Bentleyun directeur musical basé à Los Angeles avec une expérience en tant qu’animateur de radio et DJ, directeur A&R et superviseur musical pour le cinéma et la télévision, a rejoint un label indépendant Faites prospérer la musique.

Bentley agira en tant que président des licences et des bandes sonores pour une nouvelle division de la société dédiée aux services de synchronisation. Il supervisera le développement commercial dans le domaine de la synchronisation, en recherchant des opportunités pour Thrive Music dans les longs métrages, la télévision, la publicité et les jeux vidéo. Bentley travaillera aux côtés des partenaires de distribution Thrive de Virgin Music Group pour acquérir et élever les propriétés de bandes sonores avec des solutions musicales amplifiées par l’expertise marketing de Thrive.

“Thrive est à l’avant-garde de la culture de la musique dance, et je suis ravi de rejoindre Ricardo et l’équipe Thrive alors qu’ils continuent de bâtir une force mondiale dans le domaine de la musique dance”, a déclaré Bentley. « La vision et la passion qui animent le bâtiment sont sans égal, et j’attends avec impatience une année 2024 réussie et au-delà. »

Dans le secteur du disque, Bentley a travaillé comme responsable A&R pour Island Records et Maverick Records, et a produit des projets pour divers artistes, notamment le domaine Bob Marley, Madonna et Depeche Mode. En tant que superviseur musical de films, il a notamment produit la bande originale nominée aux Grammy Awards de « The Matrix » (Warner Bros), ainsi que « Tron Legacy » (Disney) avec Daft Punk, et a récemment été consultant musical pour « Top ». Arme à feu : Maverick » (Paramount).

+ Édition musicale Sony a étendu ses opérations au Moyen-Orient et en Afrique du Nord avec l’ouverture de son nouveau bureau à Dubaï et la nomination de son directeur général, Dounia Chaâbanen vigueur immédiatement.

En tant que directeur général, Chaaban sera chargé de superviser les opérations, de faire progresser la stratégie créative de l’entreprise et de développer les talents de l’entreprise dans la région. Basé dans le bureau phare de SMP MENA à Dubaï, Chaaban rapportera au vice-président senior de l’international de SMP, Dan Nelson.

Dounia Chaaban a débuté sa carrière dans le monde de la musique chez Anghami, la principale plateforme de streaming musical du Moyen-Orient, où elle a passé sept ans. Au cours de son mandat, Chaaban a été responsable de la communauté arabe indépendante, travaillant en étroite collaboration avec des artistes indépendants de la région MENA. Elle a ensuite assumé le rôle de responsable des relations avec les artistes chez Believe Music, où elle a fait progresser les efforts de développement des artistes de l’entreprise, piloté la stratégie marketing et bien plus encore.

+ Groupesintown est en partenariat avec Spotify pour intégrer les listes d’événements Bandsintown sur la plateforme de streaming.

« Bandsintown a pour mission d’aider les artistes à se faire découvrir et à vendre leurs spectacles », a déclaré Fabrice Sergent, co-fondateur et associé directeur de Bandsintown. “Avec Spotify à bord, nous rapprochons les artistes et les fans dans un monde où chaque spectacle compte et chaque fan compte.”

Bandsintown for Artists donne aux artistes un contrôle total sur leurs listes d’événements, fournissant ainsi un pipeline de données plus complet et plus précis vers Spotify. Les artistes peuvent lier leurs profils Spotify et publier leurs émissions sur Bandsintown.

« Notre partenariat avec Bandsintown renforce notre engagement à aider les artistes à se connecter et à monétiser leurs fans. Avec davantage de listes de concerts et de données provenant directement des artistes, cette intégration donne aux artistes plus de contrôle pour mettre à jour leurs programmes de tournée sur Spotify et améliore finalement l’expérience des fans en matière de découverte et d’achat de billets », a déclaré Jon Ostrow, directeur associé de la croissance et de la découverte pour les événements en direct. chez Spotify.

Lundi 12 février

Paramore a annoncé son premier ordre du jour alors que les artistes indépendants défendront les disquaires indépendants en tant que Journée du disquaire Ambassadeur pour 2024.

Paramore – le trio composé de la chanteuse Hayley Williams, Taylor York et Zac Farro – s’est rendu sur les réseaux sociaux ce week-end pour partager la nouvelle et a confirmé que le groupe était « fraîchement indépendant », car Variété signalé en janvier.

“Après une longue carrière dans l’industrie musicale, nous avons décidé d’annoncer que… nous allons continuer à avoir une longue carrière dans l’industrie musicale (désolé pour tout inconvénient)”, a écrit le groupe sur Instagram. « Notre première tâche en tant que Paramore fraîchement indépendante est de mettre en lumière les disquaires indépendants – une partie essentielle de notre parcours d’amis d’école obsédés par la musique à des créateurs de musique professionnels. Cela étant dit, nous sommes honorés d’être vos ambassadeurs pour le Record Store Day 2024. Le timing semble kismet.

Paramore rejoint Killer Mike, Jason Isbell, Taylor Swift, Brandi Carlile et bien d’autres en tant qu’ambassadeurs du Record Store Day. Le groupe a démarré l’année 2024 sur une bonne note en remportant récemment la catégorie album rock de l’année en tant que premier groupe féminin à réaliser cet exploit. Ils ont également un programme de tournées chargé, principalement sur la tournée Eras de Taylor Swift en Europe.

+ Groupe de musique universel ouvrira trois nouveaux studios d’enregistrement Capitol Studios – les tout premiers studios Capitol à l’extérieur de la célèbre tour Capitol à Hollywood – en plus d’espaces de performance live, d’académies d’éducation musicale et d’un nouveau label, dans le cadre d’une collaboration avec DGMC aux Émirats arabes unis.

Surnommé « Music City », le nouveau partenariat vise à renforcer le pôle régional pour les artistes et auteurs-compositeurs locaux et internationaux. Le label sera une joint-venture entre UMG et DGMC et recrutera et développera des artistes locaux.

“Au cœur du partenariat UMG-DGMC, l’objectif est de soutenir et d’encourager les artistes et auteurs-compositeurs talentueux de la région et de les aider à atteindre leur plein potentiel créatif et commercial”, ont écrit les sociétés dans un communiqué de presse.

« Nous sommes ravis de nous associer à UMG, le premier groupe de musique mondial, dans le cadre de ce projet unique et passionnant », a déclaré Rasha Khalifa Al Mubarak, présidente de DGMC. « Construire une infrastructure musicale de pointe et fournir des services industriels pour soutenir les artistes musicaux en herbe sont essentiels à la vision de nos dirigeants visant à promouvoir la culture et les arts. Les initiatives de la DGMC contribueront non seulement à encourager nos créatifs régionaux et nos professionnels liés à la musique, mais également à élever l’économie musicale des Émirats arabes unis au niveau mondial.

+ Groupe touristique de Messine a élevé trois membres de l’équipe aux postes de vice-président : Lauren Cairerise est passé de directeur des finances à vice-président des finances ; Keena Cheatham passe de représentant du promoteur à vice-président des tournées et LeeAnn Rotondo est passé de directeur de la billetterie à vice-président de la billetterie.

MTG a travaillé avec des artistes tels que Blake Shelton, Ed Sheeran, Eric Church, George Strait, Kenny Chesney, Shawn Mendes, Taylor Swift et The Lumineers.

Caire a rejoint MTG pour la première fois en 2015 en tant que comptable principal et a depuis géré les finances de l’entreprise et de toutes ses tournées, y compris une année marquante en 2023 marquée par Eras Tou de Swift et le Mathematics World Tour de Sheeran. Cheatham, qui a rejoint MTG en 2013 en tant que représentant promoteur du Swift’s Red Tour, a joué un rôle dans plus de la moitié de la liste de MTG dans les secteurs de la musique pop et country.

Rotondo a rejoint MTG en 2015 en tant que gestionnaire de billets, principalement pour aider à la billetterie de la tournée 1989 de Swift….