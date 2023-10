De gauche à droite, Michael Gruber, CCO de The Venetian, et Kylie Minogue assistent à une conférence de presse au Bar Lis le 27 juillet 2023 à Los Angeles. (Matt Winkelmeyer/Getty Images pour le Venetian Resort Las Vegas)

Un spectacle à guichets fermés a plus à vendre.

Kylie Minogue’Le spectacle Voltaire au Venetian ouvre environ 10 pour cent de son admission générale et de ses places à table lundi après-midi. Cette disponibilité arrive quelques jours seulement avant l’ouverture de Minogue les vendredis et samedis soirs. Rendez-vous sur voltairelv.com pour les billets pour l’AG ; suivez les instructions du site pour réserver une table.

Publié par @kylieminogue Afficher sur les discussions

Après ce week-end, Minogue se poursuit jusqu’en décembre, janvier, mars, avril et les 3 et 4 mai. Le club peut accueillir environ 1 000 invités, mais la possibilité d’une capacité supplémentaire est envisageable depuis l’annonce officielle du spectacle en juillet. Le plan des sièges du club a été finalisé lundi.

Minogue a vendu sa première série annoncée de 10 émissions, et son extension doublant cette série, en quelques jours en août. Ses billets d’admission générale commencent à 200 $ (hors frais). Les sièges de table commençaient à 1 000 $ pour un siège à deux plateaux, avec un minimum de dépenses de 600 $, avec des groupes de huit maximum par table vendus. Les minimums de table vont de 500 $ pour un deux-top, jusqu’à 3 200 $ pour un huit-top. Ces frais sont en dehors des prix de base des billets pour les places aux tables.

Le créateur à succès « Padam Padam », âgé de 55 ans, organise également la soirée VIP Amber Lounge pour clôturer le Grand Prix F1 de Las Vegas le 18 novembre.

Minogue a fait preuve d’une forte demande de billets, et le succès “Padam Padam” a également atteint la 7e place des charts dance/électronique du Billboard, et l’album “Tension”, qui a fait ses débuts au 21e rang du Billboard Hot 200. Sa popularité durable , notamment de la part des fans du Royaume-Uni et d’Australie, a laissé ouverte la possibilité d’avoir plus de dates au Venetian.

La chronique de John Katsilometes paraît quotidiennement dans la section A. Ses « PodKats ! le podcast peut être trouvé sur reviewjournal.com/podcasts. Contactez-le à [email protected]. Suivre @johnnykats sur Twitter, @JohnnyKats1 sur Instagram.