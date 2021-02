Kylie Minogue a annulé les rumeurs selon lesquelles elle serait fiancée après que la belle-mère de son petit ami l’aurait dit.

La pop star australienne, 52 ans, a tweeté samedi: «Nous aimons TOUS l’AMOUR mais les rumeurs deviennent incontrôlables!

« Paul est [sparkling heart emoji]. Nous sommes [smiling face with hearts emoji] mais non [ring emoji]. Vous êtes tous [clapping hands emoji] et nous [heart emoji] tu. »

Au cours de la semaine, l’actrice Billie Piper a semblé révéler que Kylie était fiancée au directeur créatif de GQ, Paul Solomons, lorsqu’elle l’a appelé le «fiancé» de Kylie dans une interview avec ELLE UK.

Et jeudi, sa belle-mère Gloria a déclaré à Mail Online qu’elle était «ravie» que le couple soit fiancé.

Plus tôt samedi, Kylie a publié une vidéo ludique sur Instagram dans laquelle elle portait une grande bague à l’annulaire, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles elle confirmait leurs fiançailles.

#Les amoureux … nous aimons TOUS AMOUR mais les rumeurs deviennent incontrôlables! Paul est «Nous sommes» mais pas 💍. Vous êtes tous 👏🏻 et nous ❤️ vous. – Kylie Minogue (@kylieminogue) 6 février 2021

Kylie, qui a également une ligne de vins, et le Gallois, 46 ans, se fréquentent depuis début 2018.

La chanteuse, qui est devenue célèbre dans le feuilleton australien Neighbours avant de lancer sa carrière musicale, a confié au Jonathan Ross Show en novembre 2018 qu’elle était surprise d’être de nouveau tombée amoureuse.

« Ça va très bien, c’est fabuleux. Juste au moment où tu penses que ‘cela arrivera-t-il jamais?’ et il est venu et m’a surpris. «

Elle était fiancée à l’acteur britannique Joshua Sasse, 33 ans, après s’être rencontrée six mois auparavant, mais ils se sont séparés en 2017.

Kylie a déjà fréquenté l’acteur français Olivier Martinez, sa co-vedette de Neighbours Jason Donovan, le mannequin Andres Velencoso et le leader d’INXS Michael Hutchence.