Kylie Minogue annonce un nouvel album et sa plus grande tournée depuis une décennie

La popstar Kylie Minogue a annoncé sa plus grande tournée mondiale depuis plus d’une décennie, ainsi qu’une suite à son album de retour Tension.

Les 13 titres de Tension II sortiront le 18 octobre, et la tournée mondiale débutera dans son pays d’origine, l’Australie, en février, avant de se diriger vers l’Asie et le Royaume-Uni.

Dans un communiqué, l’icône pop a déclaré qu’elle était « plus qu’excitée » de « célébrer l’ère Tension et plus encore » avec ses fans.

« Il y aura beaucoup de Padaming », a-t-elle déclaré, en référence à son single viral Padam Padam, récompensé aux Grammy Awards en 2023.