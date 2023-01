Kylie Jenner vient de porter une “tête de lion” à la Fashion Week de Paris et on parle maintenant de la ville

Quand les gens disent que “tout et n’importe quoi est à la mode aujourd’hui”, ils le pensent. Même si une célébrité porte un simple t-shirt associé à un jean bleu, elle est connue pour donner la tendance à ses adeptes ardents qui sont toujours séduits par leur “propre” mode revendiquée. Mais ce n’est pas vrai pour Kylie Jenner qui a été critiquée pour avoir porté une “tête de lion” à la Fashion Week de Paris. La célébrité américaine de 25 ans a assisté à la vitrine automne-hiver 2023 vêtue d’une longue robe sans bretelles, complétée par un accessoire improbable.

En parcourant le défilé haute couture de Schiaparelli, Kylie est apparue avec l’énorme tête de lion mâle réaliste, ainsi qu’une crinière pleine, cousue à sa robe de couture noire. La tête apparemment fausse coupée a littéralement pris la “part du lion” de sa robe de velours qui était coiffée d’un sac en peau de croco. Alors qu’elle avait l’air clairement satisfaite de son look poilu accessoirisé avec une coiffure élégante et des boucles d’oreilles en or, les internautes ont lancé des coups de brique sur la star des Kardashians pour son choix de mode “insensible”.

“Kylie Jenner vient d’arriver au défilé Schiaparelli vêtue d’une fausse robe à tête de lion”, lit-on dans la légende qui mettait en vedette la mère de deux enfants pour la Paris Couture Week.

Bientôt, les internautes ont commencé à critiquer Kylie pour son choix pas si cool alors que l’un d’eux écrivait: “D’accord, c’est la chose la plus stupide que j’aie jamais vue…”. “La mode est morte. Les surréalistes se roulent dans leurs tombes », a commenté un autre internaute dégoûté. Certains l’ont même appelée pour son acte «honteux» qui a fait d’elle la conversation instantanée de la ville. “Est-ce que c’est réel? Honte à elle!” s’est exclamé un utilisateur tandis que le quatrième a dit: “Fashion désastre”

Plus tôt, Kylie a également révélé le nouveau nom de son fils, onze mois après l’avoir gardé secret du public. Né d’elle et de Travis Scott, le bébé a été officiellement nommé “Aire” lorsque la mondaine américaine a partagé la nouvelle sur Instagram.

