Kylie Jenner veut annuler son traitement de chirurgie plastique : voici pourquoi

Kylie Jenner se rend compte qu’elle se laisse emporter par les traitements de chirurgie plastique : Source

Kylie Jenner veut inverser sa chirurgie plastique pour avoir l’air naturelle.

Une source s’est répandue à Vie et style magazine, le mannequin « s’est rendu compte qu’elle s’emballait un peu trop avec les traitements ».

« Elle ne va pas abandonner complètement, mais elle va entamer le processus de réduction et d’annulation de certaines des choses qu’elle a obtenues », a expliqué une source proche.

La source a affirmé que la fondatrice de Kylie Cosmetics « commençait à dissoudre une partie de ses produits de comblement des lèvres », ajoutant qu’elle souhaitait « les réduire à une taille plus naturelle ».

La source a déclaré au média : « Elle parle également de réduire un peu ses fesses. Elle veut être plus haute couture ces jours-ci et les courbes extrêmes ne correspondent tout simplement pas au moule en matière de looks couture.

Kylie, qui partage sa fille Stormi et son fils Aire avec son ex Travis Scott, a commencé à se faire combler les lèvres à l’âge de 17 ans.

Plus tôt dans une interview de 2023 avec Homme FillesKylie a mentionné: « J’aime les lèvres charnues et je voulais des lèvres charnues, mais en grandissant, j’ai toujours été la personne la plus confiante dans la pièce. »

«J’avais mon problème d’insécurité pour les lèvres, alors j’ai eu un produit de comblement pour les lèvres, et c’était la meilleure chose que j’ai jamais faite. Je ne le regrette pas », a-t-elle ajouté.

Fait intéressant, lors d’un épisode de Les Kardashian en 2023, Kylie a avoué qu’elle « avait fait un voyage l’année dernière en dissolvant la moitié de mon produit de comblement pour les lèvres ».

Pendant ce temps, Kylie, qui sort avec Timothée Chalamet, pourrait être influencée par l’acteur pour changer de look.

« Kylie ne publie plus autant de clichés sur les réseaux sociaux et affiche un look plus sophistiqué », a fait remarquer une autre source.

La source a ajouté: « Elle porte également moins de maquillage. »