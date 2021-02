KYLIE Jenner a fait étalage de ses courbes dans un petit bikini noir pendant ses vacances avec sa famille aux îles Turques et Caïques.

La star de télé-réalité de 23 ans est allée sans maquillage pour sa journée de détente dans le ciel bleu et le soleil.

Kylie a fait une pause avec sa famille pour partager quelques clichés en berçant un bikini Dior ceinturé noir et beige.

Elle a posé à l’extérieur sur un chemin en bois, avec un ciel bleu clair derrière elle et des palmiers de chaque côté d’elle.

Elle a complété son look avec quelques bracelets sur chaque poignet et quelques bagues sur chaque main.

Kylie laissa tomber ses longs cheveux, les laissant passer devant sa taille fine alors qu’elle inclinait la tête sur le côté sur la première photo.

Les bretelles de son bas de bikini ont été relevées pour s’asseoir juste au-dessus de ses hanches, accentuant ses courbes de sablier.

Le haut était serré derrière son cou et son dos, remontant encore plus son décolleté, alors que tout son corps brillait avec la lumière du soleil frappant sa peau sur les photos.

Dans la troisième photo, elle s’est encore rapprochée de la caméra et a regardé directement dans l’objectif tout en donnant un petit sourire.

«Dreamy», a-t-elle sous-titré le post de vacances.

En plus de profiter d’une séance photo en bikini au soleil, Kylie a également profité du voyage pour célébrer le troisième anniversaire de Stormi, la fille de son ex Travis Scott.

Elle a partagé une « photo dump » où les fans ont aperçu sa tenue de pied, de superbes couchers de soleil roses et des empreintes de pas sur le sable.

Elle a également partagé une banderole qui avait été placée au-dessus de l’entrée principale de la salle sur laquelle était inscrit «Joyeux anniversaire» avec un numéro flottant trois à proximité.

Dans une autre belle photo, Stormi – qui portait une combinaison blanche – se tenait près du balcon de leur chambre alors qu’elle regardait l’eau.

Les soeurs Kim, Kourtney et Khloe sont aussi à Turks and Caicos avec Kylie.

La Kardashian Les filles se sont envolées pour échapper à une partie du drame alors que Kim se prépare à demander le divorce de Kanye West.

Kim Kardashian et ses soeurs Kourtney, Khloe et Kylie grésillent lors d’un voyage entre filles aux îles Turques et Caïques alors qu’elle se « sépare » de Kanye West

Tous les deux Kim, 40 et Kourtney, 41 ans, ont partagé de superbes photos de la plage juste devant leur maison tropicale, alors que la sœur aînée postait des clichés pendant que grésillant dans un maillot de bain rouge.

Kim a amené ses filles – North et Chicago – également partis pour le voyage, et ils ont posé pour des photos dans des tenues assorties.

La maman de quatre enfants avait décidé de partir pour le voyage après Kanye a fait un retour à Los Angeles après un long séjour dans son ranch du Wyoming.