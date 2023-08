Kylie Jenner tue une robe dos nu et un bikini string pour son 26e anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Kylie Jenner célébré ses 26 ans comme elle fait tout le reste – dans un style dévastateur. Dans une publication Instagram du jeudi 10 août, la maven des cosmétiques a tué un look de bikini string noir et marron avec quelques colliers chics alors qu’elle était assise sur une plage tropicale. Ses cheveux étaient mouillés et elle regardait la mer en contemplation. Sur une autre photo, elle s’est assise tranquillement au coucher du soleil en regardant le jour s’estomper, et sur une autre, elle a montré une vue arrière de son bikini string sexy alors qu’elle était assise dans le sable, laissant les vagues clapoter à ses pieds. Une autre photo montrait un bébé tortue de mer pagayant sous l’eau, et un autre cliché montrait des bagues à cocktail de taille généreuse alors que la mère de deux enfants touchait légèrement l’eau. « 26 », a-t-elle légendé le message, ainsi que des emojis de main, de fleur et de ballon en prière.

Dans un deuxième post d’anniversaire magnifique, que vous pouvez VOIR ICI, Kylie s’est appuyée sur un panneau de verre tout en profitant de la vue depuis ce qui semblait être un yacht. Elle a bercé une robe noire sensuelle et plongeante pour la photo et a porté ses cheveux en un chignon élégant. Plusieurs autres photos montraient des angles de la robe chic au coucher du soleil alors qu’elle se préparait sans aucun doute pour un dîner d’anniversaire en mer. « Merci pour les voeux d’anniversaire 🤍🤍🌎 », a-t-elle légendé le message éthéré. « Reconnaissant pour toujours. » Kylie a complété le message avec un emoji d’ancre.

L’énorme audience de Kylie, qui compte près de 400 millions de personnes sur la plate-forme, est entrée dans une frénésie à propos des photos d’anniversaire et s’est rendue dans la section des commentaires pour offrir ses meilleurs vœux. « Joyeux anniversaire mon amour », a offert un adepte, tandis qu’un autre a fait remarquer, « si glamour joyeux anniversaire à la reine. » Pal Lori Harvey a également profité du fil de commentaires pour écrire: « Joyeux anniversaire reine de beauté ✨✨✨. »

Bien que la rumeur selon laquelle le beau-père de la fille dont c’est l’anniversaire Timothée Chalamet n’a pas été vu au milieu de la célébration de l’anniversaire, ont récemment déclaré des sources TMZ pour un rapport du 2 août selon lequel le duo est « toujours un élément » et que « tous les rapports qui disent le contraire sont faux ».

