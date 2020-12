La grossesse de Kylie Jenner était l’un des secrets les mieux gardés du showbiz.

Et malgré le magnat de la beauté, 23 ans, remplissant souvent son flux de médias sociaux avec de jolis clichés du tot – qui a maintenant deux ans – les images de la petite fille en tant que nouveau-né ont été rares.

Mais dimanche soir, Kylie a décidé de traiter ses fidèles fans en dévoilant une photo inédite de Stormi – qu’elle partage avec Travis Scott – prise alors que la petite fille n’avait qu’une semaine.

La star de Keeping Up With The Kardashians, Kylie, a offert la photo rare lorsqu’elle a participé à un défi photo Instagram où elle a demandé aux fans d’envoyer des demandes de clichés qu’ils voulaient voir.









Après qu’un abonné a demandé une photo invisible de Stormi, Kylie a téléchargé une photo du tout petit sur ses histoires Instagram.

L’adorable offrande montrait un petit bébé Stormi enveloppé dans une couverture blanche endormie sur un lit.

Expliquant quand le cliché a été capturé, Kylie a tapé: « Une semaine » au sommet de la belle image.









Après avoir accouché, Kylie, qui partage normalement sa vie sur les réseaux sociaux et dans l’émission télévisée de sa famille, a expliqué pourquoi elle avait décidé de garder secrète sa première grossesse.

Avant qu’elle ne dise qu’elle était devenue mère, il y avait beaucoup de rumeurs auxquelles elle s’attendait, mais ce n’est que lorsqu’elle a annoncé la nouvelle sur Twitter le 4 février 2018 que tout le monde était sûr.

La beauté aux courbes a partagé une vidéo documentant sa grossesse et un message aux fans s’excusant de les avoir gardées dans le noir.







(Image: Getty Images pour Netflix)



Elle a expliqué qu’elle voulait se préparer à devenir maman d’une manière «positive, sans stress et saine».

La femme d’affaires prospère a déclaré plus tard à Vogue Australia: «Je savais que ce serait mieux pour nous, si Stormi et moi restions plutôt discrets.

«Vos hormones deviennent folles et vos émotions sont plus exacerbées, et j’ai juste eu l’impression que je n’étais pas préparé à le faire.

« J’avais juste l’impression que c’était un moment spécial et sacré et je n’étais pas prêt à le partager avec tout le monde. Je voulais juste garder ça pour moi. »