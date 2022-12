Kylie Jenner suscite des inquiétudes pour sa santé après que les fans ont remarqué des détails “douloureux” sur sa posture en photo de bikini

KYLIE Jenner a laissé les fans inquiets pour son bien-être après avoir partagé des clichés de bikini sexy qui comportaient un détail étrange qui a fait vibrer les fans.

Certains craignent qu’elle ne soit confrontée à un problème de santé après avoir remarqué ce qui semblait être une maladie “douloureuse” sur de nouvelles photos.

Kylie Jenner inquiète les fans après avoir repéré un détail étrange sur sa posture[/caption]

Beaucoup craignent qu’elle ne lui fasse du mal au dos avec ses poses[/caption]

Après que Kylie, 25 ans, ait partagé une série de clichés posant dans un minuscule bikini noir dans un bain à remous avec un ami, les fans se sont rendus sur Reddit pour exprimer leur inquiétude.

Plusieurs craignaient que la magnat du maquillage ne souffre, prenant note de sa posture inhabituelle.

L’affiche originale a écrit; « Si elle continue à faire cette inclinaison du bassin, elle va se faire mal au dos, n’est-ce pas ? »

Quelqu’un d’autre a accepté en écrivant: “Ouais, c’est sûr. Je le sais parce que j’essaie actuellement de le remettre en place et ma sciatique est folle.

Un deuxième fan a plaisanté: “Le nouveau visage de la scoliose.”

Un troisième a écrit: “J’ai mal au bas du dos rien qu’en regardant ça.”

Quelqu’un d’autre a répondu : “Oui, l’inclinaison pelvienne antérieure ou postérieure est mauvaise pour tout le corps au fil du temps, surtout si vous marchez ou vous tenez de cette façon.”

Un autre critique a commenté : Ça va. Les médecins vont juste lui faire une nouvelle colonne vertébrale.





ÉCHEC DE LA MODE

Ses poses ne sont pas tout ce qui a attiré l’attention des fans récemment.

Kylie a récemment été critiquée après une série de clichés qu’elle a partagés avec un look que les fans n’aimaient pas.

la maman de deux postes dans un pantalon bouffant et un manteau d’hiver chic avec une bordure en fourrure hirsute.

Elle a accessoirisé avec une écharpe assortie, une paire de lunettes de soleil foncées et un bandeau noir, et a porté ses cheveux bruns tout en faisant une moue sensuelle pour la caméra.

Un fan a partagé un cliché de Kylie portant le même look en se promenant avec sa sœur Kendall Jenner sur un babillard sur le thème de Kardashian, avec plusieurs autres commentant le fil.

Une personne a demandé: “Combien de caniches, de yacks ou de tapis en fausse fourrure sont morts pour fabriquer le manteau de Kylie?”

“Est-ce que c’est de la vraie fourrure”, a réfléchi quelqu’un d’autre, tandis qu’un autre utilisateur de Reddit a dit: “Dis-moi que ce n’est pas de la fourrure animale.”

Un autre a commenté: «Je pense qu’elle a l’air fade et délavée ici… toute son ambiance me déprime», tandis que quelqu’un d’autre a ajouté: «Cela ressemble au costume de goule en tissu bon marché d’Halloween City. Ou la première moitié d’une de ces couvertures en feutre à franges que vous fabriquez chez Girl Scouts.

Se référant au petit sac à main noir et blanc qu’elle portait, qui comportait un long pompon d’un côté, une autre personne a plaisanté: “Pourquoi ai-je pensé que Kylie tenait une marchette.”

Quelqu’un d’autre a noté: “il m’a fallu une éternité pour voir le sac que Kylie tenait. Je pensais vraiment qu’elle portait une cravache.

Cependant, d’autres ont adoré le look comme l’un d’eux a déclaré: “J’adore le bandeau sur Kylie. En fait, j’aime leur look d’hiver.

Quelqu’un d’autre a écrit: «J’adore les looks exagérés de Kylie», tandis qu’un troisième a ajouté: «En fait, j’adore le bandeau et les lunettes de soleil de Kylie… mais ce truc blanc a l’air bon marché et collant (même si je sais que ce n’est probablement pas bon marché). La tenue de Kendall est géniale.

FILLE CHAUDE HIVER

Kylie a stupéfié les fans avec une série de clichés sexy pendant ses vacances à Aspen.

À un moment donné, elle s’est déshabillée jusqu’à son minuscule bikini noir – le même qu’elle portait dans les clichés du bain à remous – se couvrant d’un simple peignoir alors qu’elle laissait les mâchoires des fans sur le sol.

Elle a pris une série de poses sexy, mettant en valeur son corps post-bébé dans la tenue non conventionnelle qu’elle a associée à des bottes marron en peluche.

Dans le premier cliché du groupe, la magnat du maquillage a posé sur ce qui semblait être un équipement d’entraînement, avec un bras au-dessus de sa tête et sa robe ouverte pour montrer sa poitrine pleine, son ventre plat et ses hanches courbes.

Dans une deuxième photo, la star de Hulu s’est penchée en avant, jouant avec sa chaussure alors qu’elle regardait droit dans la caméra tout en portant des lunettes de soleil sportives sombres.

Dans une troisième photo, la mère de deux enfants a posé de manière séduisante, levant une jambe vers sa poitrine et posant une main sur sa cuisse entièrement exposée tout en étant à nouveau assise sur un équipement d’entraînement.

La dernière photo du groupe montrait Kylie allongée sur sa robe grande ouverte.

Elle a utilisé une main pour jouer avec la ficelle de son bas de bikini.

La star des Kardashians a sous-titré les photos avec deux emojis bleu glacé.

Ses partisans ont afflué vers les commentaires pour peser, flattant la star sexy.

“Crier”, a écrit Maguire Amundsen, alors qu’une personne intervenait: “La perfection dans une assiette.”

“Superbe!” un fan a réagi alors qu’un autre a ajouté: “Insane!”

“Travis a gagné cette vie”, a ajouté quelqu’un d’autre en faisant référence au bébé papa de la star.

La star a été critiquée pour l’un de ses looks de vacances, que les fans n’appréciaient pas[/caption]

Elle est magnifique dans une tenue antérieure, qui ne consistait qu’en un bikini et une robe de chambre[/caption]

Elle portait le même petit bikini string dans une série de photos de bain à remous plus tard[/caption]