Kylie Jenner sort d’un haut noir extrêmement décolleté pour de nouvelles photos sexy après une rupture soudaine avec Travis Scott

KYLIE Jenner a fait tourner les têtes avec un dysfonctionnement de garde-robe proche de NSFW dans de nouvelles photos publiées sur les réseaux sociaux.

Dans les derniers clichés, Kylie arborait un haut bralette noir moulant qui contenait à peine sa poitrine plantureuse.

Les photos sexy ont été publiées sur les histoires Instagram de Poosh faisant la promotion d’un tutoriel de maquillage pour le site Web de sa sœur Kourtney Kardashian.

Kylie, l’air légèrement agacée, porte un maquillage glamour sur la photo qui montre sa poitrine plantureuse.

La légende sur la photo se lit comme suit : “Les derniers conseils de maquillage de Kylie”, avec un lien vers le site Web de Poosh.

Des photos similaires ont été publiées sur la page Instagram de Kylie.

Quatre photos que la jeune femme de 25 ans a placées sur son carrousel Instagram montraient différents angles de la star de Hulu dans son soutien-gorge.

Deux des selfies étaient des gros plans du visage de la fondatrice de Kylie Cosmetics moins ses seins, tandis que les deux autres capturaient son visage et son décolleté.

Dans la légende de son cliché, la mère de deux enfants a écrit : “Ne soyez pas grossier.”

La légende de Kylie semblait se moquer de sa sœur aînée Kim, 42 ans, puisque cette phrase lui a été créditée.

Les fans et les amis de la magnat de la beauté ont afflué vers sa section de commentaires pour faire l’éloge de son corps bodacious.

Même la meilleure amie de Kylie, Anastasia “Stassie” Karanikolaou, 25 ans, a également exprimé : “C’est ma femme.”

Les photos sexy viennent après une séparation soudaine de son bébé papa Travis Scott.

SÉPARATION SOUDAINE

En janvier 2023, il a été révélé que Kylie et Travis s’étaient séparés avant le Nouvel An.

Selon Gens, le célèbre couple s’est séparé parce qu’ils étaient à deux endroits différents de la vie.

Le célèbre rappeur voulait “faire la fête” et Kylie voulait se concentrer sur “ses entreprises” et leurs enfants Stormi, quatre ans, et un petit garçon dont le nom n’a pas été rendu public, 11 mois.

La source a également déclaré que le couple n’avait jamais vécu ensemble, même s’ils avaient des enfants et étaient en couple depuis des années.

Malgré la rupture difficile, Kylie a continué à partager des photos sexy de soif sur Instagram.

Cependant, les fans ont récemment remarqué que certaines de ses photos sexy avaient été secrètement supprimées de sa page.

THÉORIES DES FANS

Un adepte aux yeux d’aigle a remarqué le changement et a consulté un fil de discussion en ligne Kardashian pour ouvrir la discussion.

“Quand a-t-elle supprimé tous les temps forts de son histoire ?” ils ont écrit à côté d’une capture d’écran du profil de la star de télé-réalité.

“Nouveau départ?” l’un a suggéré, tandis qu’un second a demandé: «Pour quiconque veut savoir, elle les a tous supprimés aujourd’hui. Je me demande pourquoi?”

Un troisième a deviné: «Elle traverse peut-être des changements, grandit. Elle a maintenant l’âge que Kim avait quand elle a commencé à devenir célèbre. Peut-être changer de marque ou vouloir une esthétique plus propre et réorganiser ses points forts… »

“Je pense que cela a quelque chose à voir avec le fait qu’elle veut changer de nom parce qu’elle et Travis sont en bons termes”, a déclaré un quatrième.

